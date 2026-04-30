Economia zonei euro traversează o perioadă de turbulențe majore, marcată de o accelerare neașteptată a prețurilor și o cvasi-stagnare a activității economice. Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat joi, 30 aprilie 2026, inflația în regiune a urcat la pragul de 3% în luna aprilie, depășind semnificativ nivelul de 2,6% înregistrat în martie.

Această evoluție pune sub presiune stabilitatea financiară a blocului comunitar, într-un moment în care creșterea economică în primul trimestru a fost de doar 0,1%.

Principalul motor al acestei scumpiri generalizate este sectorul energetic. Conflictul militar cu Iranul a generat unde de șoc pe piețele internaționale, provocând o creștere masivă a costurilor cu energia de 10,9% în aprilie, față de o creștere de 5,1% în luna precedentă.

Blocada prelungită din Strâmtoarea Ormuz continuă să sufoce lanțurile de aprovizionare cu petrol și gaze, afectând direct capacitatea de producție a companiilor europene și puterea de cumpărare a gospodăriilor.

Deși inflația de bază, care exclude prețurile volatile la alimente și energie, a înregistrat o ușoară scădere la 2,2%, temerile economiștilor rămân ridicate. Aceștia avertizează asupra pericolului de „stagflație” — un scenariu sumbru în care economia nu crește, dar prețurile continuă să urce, alimentate de tensiuni externe.

În acest context, Banca Centrală Europeană (BCE) se află într-o postură extrem de delicată.

Deși rata inflației a depășit ținta strategică de 2%, analiștii de la Morgan Stanley sugerează că decidenții ar putea evita o majorare imediată a dobânzilor de referință pentru a nu prăbuși definitiv activitatea economică fragilă.

Menținerea dobânzii la 2% pare a fi soluția de compromis pe termen scurt, însă dinamica viitoare va fi dictată strict de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și de capacitatea Europei de a găsi rute alternative de aprovizionare.

Efectele crizei se resimt deja profund în rândul populației și al sectorului bancar. Remintim că un sondaj al BCE, dat publicității zilele trecute, indică o schimbare dramatică a percepției publice: așteptările consumatorilor privind inflația pentru următoarele 12 luni au făcut un salt uriaș, de la 2,5% la 4,0%.

Această neîncredere în stabilitatea prețurilor este dublată de o înăsprire severă a condițiilor de creditare. Băncile comerciale au devenit mult mai prudente, limitând accesul la finanțare atât pentru cetățeni, cât și pentru firme, în special pentru cele din industriile energofage.

Această „strângere a șurubului” de către bănci, cauzată de o toleranță scăzută la risc și de incertitudinea geopolitică, riscă să sufoce investițiile. După reuniunea BCE de astăzi, presiunea pentru o intervenție fermă în luna iunie crește.

Oficialii colectează date pentru a evalua dacă acest șoc inflaționist este unul trecător sau dacă Europa se îndreaptă către o recesiune prelungită sub povara costurilor energetice record și a blocajelor financiare. Viitorul economic al regiunii depinde acum de un echilibru fragil între controlul prețurilor și susținerea unei creșteri economice aflate la limita subzistenței.