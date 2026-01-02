Un incident ecologic produs la o sursă de captare a apei a dus la întreruperea furnizării apei potabile în patru localități din județul Brașov, afectând 11.000 de consumatori, potrivit unei informări transmise vineri de Departamentul pentru Situații de Urgență.

Evenimentul a impus activarea unor măsuri de sprijin pentru comunitățile afectate, coordonate de structurile Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei”.

Într-o comunicare oficială, autoritățile au arătat că intervenția a fost necesară pentru a limita impactul asupra populației, în condițiile în care alimentarea cu apă a fost complet sistată.

„Departamentul pentru Situații de Urgență, prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Țara Bârsei» al județului Brașov, sprijină comunitățile afectate de sistarea furnizării apei potabile, în urma incidentului ecologic produs la sursa de captare”.

Datele furnizate de DSU indică faptul că orașul Victoria, alături de alte trei localități, se confruntă cu lipsa apei potabile, iar intervențiile sunt adaptate în funcție de nevoile identificate la nivel local. Autoritățile au precizat că monitorizarea situației este permanentă, iar resursele sunt direcționate cu prioritate către zonele sensibile.

Acțiunile derulate în teren sunt realizate în cooperare cu autoritățile locale și cu operatorul regional de apă, pentru a asigura continuitatea serviciilor de bază, în special acolo unde lipsa apei ar putea genera riscuri suplimentare pentru populație.

Incidentul a determinat intervenții prioritare în orașul Victoria, unde echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost mobilizate pentru a asigura apă potabilă instituțiilor considerate critice. Autoritățile au explicat că obiectivul principal a fost menținerea funcționării serviciilor publice esențiale.

În acest context, DSU a detaliat modul în care a fost asigurat necesarul minim de apă pentru aceste obiective.

„A fost asigurat necesarul de apă potabilă pentru instituțiile publice critice, respectiv Căminul de Bătrâni, Spitalul Orășenesc Victoria și primăria”.

Pentru alimentarea acestor instituții au fost utilizate rezervoare mobile puse la dispoziție de Compania Apa Brașov, fiecare cu o capacitate de 1.000 de litri.

„Astfel, au fost folosite două rezervoare, puse la dispoziție de Compania Apa Brașov, care au o capacitate a câte 1.000 de litri fiecare”.

Până la momentul raportării, autoritățile au distribuit un total de 4.000 de litri de apă potabilă, iar intervențiile continuă în funcție de solicitările primite. De asemenea, autoritățile locale din Ucea au transmis că pentru ziua de sâmbătă este necesară suplimentarea cantității cu încă 2.000 de litri.

Acets incident nefericit afectează aproximativ 11.000 de consumatori din cele patru localități rămase fără apă potabilă, conform datelor centralizate de Departamentul pentru Situații de Urgență. În unele zone, distribuția apei este gestionată temporar de autoritățile locale, care au preluat coordonarea operațiunilor la nivel comunitar.

În localitatea Viștea, autoritățile au informat că necesarul de apă pentru populație este, în prezent, acoperit prin măsuri locale.

„Necesarul de apă potabilă pentru populație este asigurat în acest moment prin grija autorităților locale, care monitorizează constant situația din teren”.

DSU a confirmat amploarea situației, precizând numărul total al persoanelor afectate.

„Aproximativ 11.000 de consumatori sunt afectați în acest moment, din toate cele 4 localități”.

Cauza acestui incident ecologic a fost identificată ca fiind un accident rutier produs pe 30 decembrie, în zona Arpașul Mare. Potrivit autorităților:

„Deversarea de motorină din rezervorul autocamionului a poluat izvorul ce alimentează cele patru localități”.

În urma opririi alimentării cu apă, administrațiile locale au aplicat măsuri pentru a asigura necesarul populației, în timp ce structurile Ministerului Afacerilor Interne continuă sprijinul în teren.