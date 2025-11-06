Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat, joi, hotărârea definitivă în litigiul dintre statul român și compania Gabriel Resources (Jersey) Limited, compania care deținea participații în proiectul minier de la Roșia Montană. Procesul a vizat recuperarea cheltuielilor de judecată suportate de România în cadrul arbitrajului internațional de la Washington (ICSID), în urma căruia statul român a avut câștig de cauză.

Potrivit comunicatului transmis de instanță, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Înaltei Curți a respins definitiv contestația depusă de Gabriel Resources și a dispus menținerea sechestrului asigurător asupra acțiunilor companiei, măsură instituită pentru garantarea recuperării sumei de 46.779.769 de lei datorate statului român.

Această măsură fusese aplicată inițial de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), însă compania canadiană a contestat-o, susținând că este nelegală. Prin decizia definitivă de joi, ÎCCJ a confirmat legalitatea acțiunii ANAF, reafirmând dreptul statului de a-și proteja interesele financiare.

„Prin această decizie se asigură efectivitatea cadrului legal pentru protejarea intereselor financiare ale statului român de recuperare a creanțelor bugetare de la compania cu care s-a derulat litigiul privind investițiile de la Roșia Montană”, se arată în comunicatul instanței supreme.

Conform hotărârii definitive, dacă Gabriel Resources nu achită suma datorată în termenele prevăzute de lege, acțiunile aflate sub sechestru vor putea fi executate silit, urmând să fie transferate în patrimoniul statului român.

Această decizie vine în continuarea procesului major desfășurat la Centrul Internaţional de Reglementare a Disputelor privind Investiţiile (ICSID), instituție din cadrul Băncii Mondiale, care la data de 8 martie 2024 a decis în favoarea României. Tribunalul arbitral de la Washington a respins atunci pretențiile Gabriel Resources, care solicitase despăgubiri de 6,7 miliarde de euro, acuzând statul român că ar fi blocat proiectul de exploatare auriferă de la Roșia Montană.

După verdictul ICSID, compania canadiană a continuat demersurile judiciare în România. În aprilie 2024, Gabriel Resources – acționarul majoritar al Roșia Montană Gold Corporation (RMGC) – a dat în judecată Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba și ANAF, contestând sechestrul instituit asupra acțiunilor RMGC.

Suma de aproximativ 10 milioane de dolari, echivalentul celor 46,7 milioane de lei, reprezintă cheltuielile de judecată și daunele stabilite de tribunalul ICSID ca fiind datorate de Gabriel Resources statului român.

Decizia ÎCCJ de joi marchează un moment important în închiderea unuia dintre cele mai controversate litigii internaționale ale României. Cazul Roșia Montană, început în urmă cu peste două decenii, a generat ample dezbateri publice și politice privind protejarea patrimoniului cultural, mediului înconjurător și intereselor economice naționale.

Prin hotărârea definitivă, România își consolidează poziția juridică și financiară în fața investitorului străin, confirmând că statul are dreptul să recupereze integral cheltuielile suportate în cadrul procesului internațional câștigat la Washington.