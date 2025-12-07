Autoritățile au introdus o formulă nouă de determinare a valorii impozabile a locuințelor, iar principalul efect este majorarea bazei de calcul utilizate pentru impozitul anual. Prin actualizarea valorii clădirilor la niveluri care reflectă mai bine condițiile pieței și costurile de construcție, rezultatul final va fi un impozit mai mare decât cel achitat în anii trecuți.

În unele cazuri, estimările arată că majorarea ar putea ajunge până la 80%, în special pentru locuințele situate în orașe mari sau în zone în care prețurile de piață au crescut semnificativ în ultimii ani. Aceste schimbări sunt motivate de necesitatea armonizării valorilor impozabile cu situația reală a proprietăților, după ce treceri succesive peste perioadele de reevaluare au dus la rămânerea în urmă a coeficienților aplicați.

Impactul se va resimți diferit de la o localitate la alta, în funcție de criteriile pe care fiecare primărie le va aplica atunci când stabilește cotele între 0,2% și 0,8%, interval prevăzut de legislația în vigoare. Administrațiile locale vor avea în continuare flexibilitate în alegerea procentelor, iar proprietarii vor trebui să urmărească hotărârile adoptate în 2025 pentru a afla exact nivelul plăților datorate.

Un alt element important este renunțarea la reducerile aplicate pana acum imobilelor ridicate înainte de anul 1990. Acele clădiri beneficiau de o deducere legată de vechimea construcției, ceea ce făcea ca impozitul să fie vizibil mai scăzut în comparație cu proprietățile mai recente.

Odată cu anularea acestor facilități, proprietarii de locuințe vechi vor achita impozite calculate fără niciun fel de diminuare pe criteriul vechimii. Această schimbare va afecta în special zonele urbane cu fond locativ construit masiv înainte de 1990, acolo unde până acum reducerea aducea o diferență semnificativă în taxele anuale.

Noile reguli sunt motivate de dorința autorităților de a elimina tratamentele diferențiate care nu mai reflectă realitatea actuală a pieței de locuințe. Totodată, se urmărește stimularea investițiilor în reabilitarea și modernizarea clădirilor, întrucât lipsa reducerilor ar putea determina proprietarii să ia în calcul lucrări de îmbunătățire.

Pe lângă schimbările aplicate locuințelor obișnuite, legislația introduce o taxă suplimentară pentru imobilele evaluate la peste 2,5 milioane de lei. Această categorie, definită drept segment „premium”, va fi supusă unei sarcini fiscale suplimentare, separată de impozitul de bază aplicat tuturor proprietăților.

Prin această măsură, statul intenționează să diferențieze mai clar între locuințele obișnuite și proprietățile cu valoare ridicată, considerând că acestea din urmă pot suporta un nivel de impozitare mai mare.

Persoanele care dețin astfel de imobile vor trebui să calculeze din timp costurile suplimentare, mai ales dacă dețin mai multe proprietăți, caz în care pachetul fiscal adoptat recent introduce și alte creșteri la taxele locale.

Introducerea taxei suplimentare se aliniază tendințelor internaționale privind impozitarea proprietăților de lux, cu scopul de a genera venituri suplimentare la bugetele locale, fără a afecta în mod direct segmentul majoritar al populației.

Unele administrații locale au anunțat deja intenția de a folosi noile prevederi pentru a penaliza clădirile încadrate ca neîngrijite. Un exemplu este Sectorul 1 al Capitalei, unde autoritățile au transmis că imobilele cu fațade deteriorate sau care nu respectă normele estetice și de întreținere ar putea primi impozite majorate chiar și de cinci ori.

Această abordare urmărește să încurajeze proprietarii să efectueze lucrările necesare pentru întreținere și reabilitare, contribuind astfel la îmbunătățirea aspectului urban și la creșterea calității spațiului public. Pentru cei care nu vor realiza intervențiile obligatorii, costurile suplimentare ar putea deveni semnificative.

Astfel de măsuri sunt aplicate deja în alte mari orașe europene, iar autoritățile locale consideră că reprezintă un instrument eficient pentru reducerea numărului de clădiri degradate. Pentru proprietari, însă, noile reguli vor însemna cheltuieli anuale mai ridicate dacă nu iau măsuri de întreținere.

Proprietarii din marile orașe trebuie să urmărească atent hotărârile consiliilor locale privind cotele de impozitare, întrucât acestea vor varia de la o localitate la alta. Chiar dacă formula generală este stabilită prin legislație, procentul aplicat efectiv diferă în funcție de deciziile administrației.

Aceste variații pot face ca două locuințe similare, situate în localități diferite, să aibă impozite anual foarte diferite. În zonele urbane cu taxe deja ridicate, efectul cumulat al reevaluării și al noilor cote poate genera creșteri importante ale impozitelor pentru anul fiscal 2026.

Pentru proprietarii care dețin mai multe imobile, impactul va fi și mai accentuat, deoarece schimbările fiscale se suprapun cu alte ajustări privind taxele locale prevăzute în pachetul legislativ adoptat recent.