Ilie Bolojan a subliniat că sistemul anterior, în care hotărârile de guvern de la final de an asigurau sume suplimentare primăriilor, nu mai poate fi aplicat din cauza lipsei resurselor financiare.

„Niciunui primar de la niciun partid politic nu îi convine dacă obiceiul vechi, emiterea de hotărâri de guvern pe final de an cu transfer de sume din fondul de rezervă, nu mai funcţionează. Nu mai funcţionează, pentru că nu mai avem resurse. Nu putem să luăm împrumuturi cu dobânzi foarte mari, ca să înglodăm ţara-n datorii, ca să asigurăm, iertaţi-mă, liniştea unei primării care nu-şi încasează impozitele”, a explicat epremieru într-un interviu pentru Cotidianul.

Schimbarea este determinată de dorința de a transforma modul în care administrațiile locale își gestionează resursele, punând accent pe colectarea veniturilor proprii și pe responsabilitate fiscală.

Potrivit lui Ilie Bolojan, reglementările introduse prin pachetul de administrație stabilesc că transferurile către primării vor fi proporționale cu nivelul încasării impozitelor locale.

„Dacă nu ţi-ai încasat impozitele locale, pentru că ai preferat să nu-ţi deranjezi electoratul, pentru că ai lăsat o societate comercială ani de zile să nu plătească şi să ajungă să intre în insolvenţă cu o grămadă de datorii, astea sunt cazurile rele, sigur, sunt şi cazuri obiective şi eu, fiind om de administraţie, ştiu că sunt multe probleme obiective, dar pachetul caută să rezolve aceste probleme şi să le crească capacitatea de încasare, dar îi transformă pe primari, transformă administraţia într-una de tip antreprenorial. Trebuie să-ţi faci şi tu treaba ca să ai, nu să stai cu mâna întinsă”, a detaliat premierul.

Prin aceste măsuri, administrațiile locale sunt încurajate să adopte o abordare mai proactivă și antreprenorială, dezvoltând capacitatea de colectare și gestionare a resurselor proprii, în loc să depindă de fondurile guvernamentale suplimentare.

Ilie Bolojan a subliniat că schimbările în modul de administrare al resurselor locale pot genera efecte vizibile în întreaga țară, de la nivelul fiecărei localități și al fiecărei companii implicate.

„România se schimbă din cele peste 3300 de localităţi din România şi fiecare companie, fiecare administraţie care face ce trebuie acolo, schimbă comunitatea”.

Premierul a mai explicat că rezistența la schimbare este firească, întrucât mulți aleși locali sunt obișnuiți cu mecanismele vechi de finanțare și întâmpină dificultăți în adaptarea la noi reguli.