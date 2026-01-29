Premierul Ilie Bolojan a transmis, joi, un mesaj de predictibilitate politică și angajament ferm față de reformele economice, în cadrul unei întâlniri desfășurate la Palatul Victoria cu reprezentanți ai 13 fonduri de investiții internaționale, delegație coordonată de Bank of America.

Șeful Executivului a subliniat că, din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD, conform înțelegerii din cadrul coaliției, iar Guvernul își propune să respecte acest acord, tocmai pentru a consolida încrederea internă și externă în stabilitatea politică a României.

Premierul a explicat că, în opinia sa, una dintre cauzele pentru care lucrurile nu au funcționat bine în ultimii ani a fost lipsa de respectare a înțelegerilor politice, ceea ce a afectat inclusiv relația dintre clasa politică și cetățeni.

El a arătat că România a trecut prin lecții importante în ultimul timp, mai ales în ceea ce privește gestionarea deficitelor bugetare, și și-a exprimat speranța că aceste experiențe au fost înțelese de toți actorii politici.

„Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înţelegere. În ultimii ani lucrurile nu au funcţionat bine şi pentru că oamenii politici nu şi-au respectat înţelegerile. E greu să ne respecte cetăţenii, câtă vreme nu ne respectăm între noi. România a avut acum nişte lecţii. Când scapi deficitele ani de zile, nota de plată este destul de ridicată. Sper că am înţeles cu toţii acest lucru şi mă refer la oamenii politici. În plus, România nu este singură pe lume. Eu sunt optimist că indiferent ce va fi după anul 2027, România are o arhitectură suficient de puternică pentru a merge mai departe în direcţia pe care am început-o”, a spus premierul Ilie Bolojan astăzi, 29 ianuarie 2026.

În fața investitorilor, Ilie Bolojan a prezentat principalele priorități ale Executivului pentru anul în curs. Printre acestea se află continuarea reducerii deficitului bugetar, cu obiectivul de a ajunge la un nivel de aproximativ 6–6,2% din PIB, optimizarea cheltuielilor de funcționare ale statului și menținerea stabilității guvernamentale.

Premierul a insistat asupra necesității de a așeza economia pe baze mai sănătoase, prin implicarea unui număr mai mare de persoane în economia reală și prin susținerea companiilor care realizează transfer tehnologic și contribuie la creșterea exporturilor.

Potrivit comunicatului transmis de Executiv, șeful Guvernului a adus în discuție și perspectivele energetice ale României. Acesta a arătat că, începând cu anul 2027, România are potențialul de a deveni exportator net de gaze naturale, odată cu intrarea în exploatare a zăcămintelor din Marea Neagră.

În acest context, premierul a subliniat importanța ca o parte din această resursă să rămână în țară, pentru a sprijini dezvoltarea unor industrii care s-au confruntat cu dificultăți în ultimii ani. De asemenea, el a indicat domeniul procesării produselor agricole drept un alt sector cu un potențial semnificativ de dezvoltare.

Investitorii au apreciat măsurile de reformă anunțate de Guvern, în special cele legate de reducerea deficitului bugetar și optimizarea cheltuielilor publice, și au solicitat clarificări privind perspectivele economice și politice pentru anul viitor.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a reiterat faptul că transferul mandatului de prim-ministru către PSD va avea loc din primăvara anului viitor, conform acordului existent, și că respectarea acestei înțelegeri este esențială pentru credibilitatea clasei politice. El a atras atenția că acumularea deficitelor pe termen lung generează costuri ridicate și a subliniat că România nu evoluează într-un context izolat, ci într-un mediu internațional competitiv.

Totodată, reprezentanții fondurilor de investiții au pus accent pe importanța stabilității guvernamentale pentru mediul economic și au întrebat care vor fi prioritățile Executivului după adoptarea bugetului pe acest an.

Premierul a declarat că este optimist în privința menținerii stabilității politice și a susținerii obiectivelor asumate de coaliția guvernamentală.

Printre acestea se numără absorbția fondurilor europene, continuarea procesului de eficientizare a cheltuielilor publice, adoptarea unui pachet de măsuri pentru simplificare și debirocratizare în sprijinul companiilor, precum și susținerea investițiilor din industria de apărare și a transferului tehnologic.

În discuțiile privind consolidarea fiscală și bugetară, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a arătat că, pe lângă reformele deja începute, un rol important îl vor avea proiectele de digitalizare a ANAF și atragerea fondurilor disponibile prin PNRR și alte programe europene.