Premierul Ilie Bolojan a spus, într-un interviu acordat pentru „Cotidianul”, că, în 1989, era student în anul doi la Facultatea de Mecanică din Timișoara. El a povestit că era acolo pe 17 decembrie și că studenții au rămas până pe 20-21 decembrie, când complexul studențesc a fost evacuat. Totodată, a menționat că nu și-a scos niciun certificat de revoluționar.

Despre motivația oamenilor de a ieși în stradă, Bolojan a explicat că atunci când faci astfel de lucruri, nu te gândești la recompense sau pensii. El a spus că, pentru un tânăr, este șocant să vezi oameni care au curajul să strige împotriva unui sistem opresiv și cum aceștia te trag și pe tine după ei. A descris acele momente ca pe o forță care merge înainte, ceva neobișnuit.

Bolojan a spus că 1989 era apogeul comunismului în România și că el este recunoscător celor care au ieșit în stradă. În opinia sa, ceea ce s-a întâmplat atunci a fost o revoluție, chiar dacă ce s-a întâmplat după poate fi discutabil. Oamenii au ieșit în stradă în Timișoara, București și alte orașe pur și simplu pentru libertate.

„Eram student la Timişoara. Eram anul doi, la facultatea de Mecanică. Am prins 17 decembrie la Timişoara. Dar nu mi-am scos certificat de revoluţionar. Studenţii au fost în Timişoara până prin data de 20-21, când au evacuat complexul studenţesc. Când faci anumite lucruri, nu cred că te gândeşti că vei lua o pensie după aceea. Nu le faci pentru asta. Când ieşi în stradă sau faci anumite lucruri, o faci pentru că tu crezi în ceva, pentru că ţi se pare că ceva nu este în regulă, pentru că libertăţile tale … E şocant pentru un tânăr să vadă că, într-un sistem opresiv, sunt oameni care au curajul să strige şi ei te trag după ei. Asta simţi atunci. O forţă care se duce înainte, când n-ai fost obişnuit cu aşa ceva. Gândiţi-vă că în 89 era un fel de apogeu al comunismului ceauşist în România. Eu sunt recunoscător celor care au ieşit în stradă şi pentru mine ceea ce s-a întâmplat în ‘89 este o revoluţie. Ce s-a întâmplat după aceea, sigur, se poate discuta, dar oamenii care au ieşit în stradă, în Timişoara, în Bucureşti şi în alte părţi, pur şi simplu au ieşit pentru libertate”, a precizat Bolojan.

Bolojan este de acord ca partidul lui Ludovic Orban să fie absorbit în PNL și că nu vede nicio problemă să discute despre asta imediat după Anul Nou. El a explicat că a vorbit cu Orban în timpul campaniei, când acesta l-a susținut pe Ciprian Ciucu, și au convenit că după alegeri vor discuta despre o posibilă integrare a partidului său în PNL. Bolojan a adăugat că decizia finală trebuie luată de ambele partide și că discuțiile vor avea loc în perioada următoare.

Premierul a comentat și nemulțumirile din PNL legate de o posibilă revenire a lui Ludovic Orban. El a spus că într-un partid nu toți membrii gândesc la fel despre o persoană și a amintit contextul în care Orban și-a pierdut președinția și a plecat din PNL. Bolojan a precizat că nu este îngrijorat de acest lucru și că nu are nicio problemă dacă Orban ar încerca să-l afecteze.

El a explicat că nu și-a dorit inițial să devină președinte al PNL după alegerile prezidențiale din 2024, dar a preluat interimar funcția pentru câteva luni pentru că alții nu au vrut să o ia. Bolojan a spus că funcțiile importante pot fi folosite pentru a face lucruri utile, nu doar din orgoliu personal.

Despre o posibilă înscriere în PNL a lui Dragoș Pîslaru sau a partidului REPER, premierul a spus că nu a discutat niciodată cu Pîslaru despre acest lucru. Totuși, el a explicat că o colaborare cu REPER este posibilă în Consiliul General al Bucureștiului, pentru că partidele care l-au susținut pe primarul Ciucu pot ajuta la aprobarea proiectelor sale și la formarea unei majorități. Aceasta ar fi, potrivit lui Bolojan, o colaborare practică, necesară pentru funcționarea administrației locale.