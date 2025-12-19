Piața comerțului electronic din România continuă să se extindă, consolidându-și rolul în economia digitală a țării. Conform datelor recente ale Institutului Național de Statistică, peste 74% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani care au folosit internetul în ultimul an au realizat cel puțin o achiziție online, înregistrând o ușoară creștere față de anul precedent.

În primele trei luni ale acestui an, aproximativ 5,9 milioane de români au cumpărat produse și servicii online, cu aproape 800.000 mai mulți decât în aceeași perioadă din 2024.

Ritmul de creștere este mai rapid în mediul rural, unde peste 70% dintre utilizatorii de internet au făcut achiziții online, în timp ce în orașe creșterea este mai modestă. Această tendință indică o reducere treptată a diferențelor dintre urban și rural în ceea ce privește comerțul electronic.

Directorul executiv ARMO, Cristian Pelivan, subliniază că piața de comerț online a ajuns la maturitate:

„Datele INS confirmă ceea ce vedem zi de zi în piață: comerțul electronic a ajuns la maturitate, iar majoritatea românilor conectați la internet au integrat acest canal în rutina lor de cumpărături. Vorbim deja despre o piață de masă, nu de un fenomen de nișă. Comerțul electronic a devenit o soluție reală de acces la bunuri inclusiv pentru milioane de români din afara marilor orașe”, a declarat Cristian Pelivan, director executiv ARMO.

Datele arată o adoptare ridicată în toate grupele de vârstă active, cu peste 80% în segmentul 16–54 ani și o creștere vizibilă și în rândul celor cu vârste între 55 și 74 de ani. Cele mai populare achiziții rămân serviciile de transport, biletele la evenimente și rezervările pentru cazare.

Potrivit specialiștilor, această expansiune a comerțului online reprezintă nu doar o oportunitate pentru digitalizarea economiei, ci și un potențial semnificativ pentru creșterea veniturilor companiilor locale și a bugetului public. Cristian Pelivan accentuează necesitatea unui cadru fiscal și concurențial echitabil pentru a susține dezvoltarea investițiilor locale și consolidarea pieței digitale.