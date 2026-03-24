Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a întâlnit marți la Palatul Victoria pe noul ambasador al Republicii Moldova la București, Mihai Mîţu. În discuții, Bolojan a spus că România va continua să susțină Republica Moldova, atât prin diplomație, cât și practic, prin ajutorul experților români care sprijină administrația moldovenească în pregătirea aderării la Uniunea Europeană. Bolojan le-a urat succes noului ambasador și a precizat că România va continua să sprijine Moldova atât în procesul de aderare la Uniunea Europeană, cât și în domeniul economic și al securității.

„Vă urez mult succes şi realizări în mandatul dumneavoastră. România va continua să sprijine Republica Moldova atât din perspectiva pregătirii pentru aderarea la Uniunea Europeană, cât şi din cea economică şi de securitate”, a afirmat Bolojan.

Mîţu a mulțumit României pentru sprijinul constant și pentru ajutorul oferit în pregătirea aderării la Uniunea Europeană. Mîțu a spus că este o mare onoare și responsabilitate să fie ambasador în România și că relațiile dintre cele două țări sunt la cel mai înalt nivel. Mîțu a arătat recunoștință pentru contribuția României și implicarea personală a prim-ministrului, care au ajutat Republica Moldova să facă față problemelor cauzate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

„Este o mare onoare şi o responsabilitate preluarea mandatului de ambasador în România, în contextul în care relaţiile noastre bilaterale sunt la cel mai înalt nivel. Suntem recunoscători pentru contribuţia României şi implicarea dumneavoastră personală, domnule prim-ministru, care au ajutat Republica Moldova să depăşească problemele provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”, a precizat Mîțu.

Potrivit Executivului, Bolojan și Mîţu au discutat despre progresele înregistrate în proiectele comune dintre România și Republica Moldova, printre care interconectarea infrastructurii, îmbunătățirea condițiilor la punctele de trecere a frontierei și colaborarea în sectoarele energetic și de transport. În acest context, au fost menționate proiectele Autostrăzii Pașcani-Iași-Ungheni și preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești de către România, prin Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța.

De asemenea, a fost subliniată importanța proiectelor culturale și a promovării culturii române, în cadrul Acordului prin care România oferă Moldovei un ajutor financiar nerambursabil de 100 de milioane de euro, semnat în 2022. Un alt subiect important al discuțiilor a fost pregătirea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Bolojan a reafirmat că România susține acest proces atât prin diplomație, cât și prin sprijin practic, oferit prin expertiza funcționarilor români care asistă administrația moldovenească în parcursul său european.

La întrevederea de la Palatul Victoria a participat, alături de prim-ministrul Bolojan, și consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Luminița Odobescu.

Republica Moldova a cerut oamenilor să folosească energia electrică cu prudență, după ce un nou atac al Rusiei în Ucraina a dus la deconectarea principalei linii electrice de înaltă tensiune care importa curent din România, linia Isaccea – Vulcănești.

Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, a informat că operatorul sistemului electric, Moldelectrica, a folosit în noaptea atacului rute alternative pentru alimentare, inclusiv cele patru linii de interconexiune de 110 kV dintre România și Moldova. Junghietu a menționat că linia Isaccea – Vulcănești rămâne deconectată și că procesul de inspectare continuă.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, susține că loviturile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au deconectat legătura principală a Republicii Moldova cu Europa, reprezintă o crimă de război și un atac împotriva tuturor.

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a precizat că situația rămâne fragilă, dar există rute alternative care pot preveni întreruperile de curent.

Autoritățile moldovene nu au comunicat dacă au existat deconectări sau dacă consumatorii au fost afectați. Linia de înaltă tensiune lovită leagă stația de transformare din localitatea românească Isaccea de cea din Vulcănești, în sudul Republicii Moldova, traversând teritoriul Ucrainei. De la Vulcănești, linia merge către centrala electrică MGRES, aflată în stânga Nistrului, și abia apoi către Chișinău. O linie directă între Vulcănești și Chișinău, construită în ultimii cinci ani, trebuia finalizată la sfârșitul lui 2025, dar deschiderea ei a fost amânată pentru mai-iunie 2026.

În noaptea de 23 spre 24 martie, Rusia a lansat asupra Ucrainei un atac combinat, cu peste 390 de drone și 34 de rachete de diferite tipuri – balistice, de croazieră și ghidate, lansate din aer. Atacurile s-au simțit și în Republica Moldova: poliția de frontieră a anunțat că în apropierea localității Copceac, lângă granița cu Ucraina, au avut loc atacuri aeriene. Pe teritoriul moldovean s-au auzit bubuituri și s-au observat lumini intense pe cer, fenomene generate de acțiunile desfășurate peste frontieră.