Premierul Ilie Bolojan a afirmat joi, referitor la modul în care PNL se raportează la sondaje, că acceptarea acestei funcții presupune asumarea riscului de a obține rezultate slabe. Totuși, a subliniat că nu este o problemă să ai o prestație modestă într-o funcție publică, atâta timp cât efortul nu este zadarnic.

”Sondajele sunt fotografii de moment, dar la modul deschis, când ai responsabilitatea unei ţări, când este o situaţie dificilă, nu te mai uiţi la sondaje. Nu poţi guverna după sondaje, în condiţiile în care vrei să faci şi reforme, să şi corectezi lucruri care au fost prost croite de-a lungul timpului, nu poţi să faci acest lucru dacă te uiţi în permanenţă la sondajele de opinie şi atunci când am acceptat această poziţie, mi-am asumat şi riscul foarte mare de a ieşi foarte prost”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la Digi24.

Președintele PNL a subliniat că prioritatea partidului nu este acumularea de puncte în sondaje, ci îndeplinirea responsabilităților care servesc interesului țării.

”Nu e o problemă că ieşi prost de pe funcţie publică, e important să nu ieşi prost degeaba, să-ţi dovedeşti că timpul cât ai ocupat, o zi, o lună, un mandat, ai făcut ceea ce trebuie pentru comunitatea ta, în cazul ăsta, pentru ţara ta. (..) Asta nu înseamnă, sigur, că la un moment dat nu poţi să ţii cont de anumite dinamici politice, pentru că nu suntem absurzi, dar alegerile sunt peste ceva timp, alegerile naţionale, când fiecare partid va fi judecat pentru ceea ce a făcut, acum, însă ţara este pe locul întâi şi nu un sondaj sau altul”, a spus premierul.

Bolojan a declarat că Partidul Național Liberal se situează, în prezent, aproximativ la nivelul rezultatelor obținute la scrutinul parlamentar anterior.

”Obiectivul nostru nu este creşterea în sondaje, în acest moment, ci este să facem ceea ce trebuie pentru ţară. În cazul Bucureştiului, obiectivul politic a fost să propunem cel mai bun candidat pe care partidul nostru îl poate propune în persoana colegului meu, Ciprian Ciucu, în aşa fel încât bucureştenii să aibă de unde alege, având în vedere experienţa pe care a dovedit-o şi a acumulat-o în aceşti ani, la Primăria Sectorului 6 şi având în vedere problemele pe care le are Bucureştiul”, a menţionat liderul PNL.

Bolojan a mai precizat că, din perspectiva unui profesionist în administrație și după mulți ani de experiență, poziția de primar al Bucureștiului reprezintă, după cea de premier, cea mai complicată funcție, din cauza problemelor acumulate de-a lungul timpului în capitală.