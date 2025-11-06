Deși reforma are implicații semnificative, liderii social-democrați, ce dețin majoritatea funcțiilor locale, păstrează în prezent o tăcere publică, pe fondul apropiatului congres al PSD de vineri.

Conform înțelegerilor finale dintre partidele din coaliție, autoritățile locale se pregătesc pentru o restructurare profundă.

„Între 12 și 13 mii de locuri ocupate în acest moment ar putea să dispară, da.”, a declarat Ionel Bogdan, coordonator de comunicare al PNL.

Se estimează că aproximativ 30% din posturile existente vor fi desființate, însă restricția prevede că nu mai mult de 20% din personalul efectiv poate fi concediat.

Reforma include și schimbări semnificative la nivelul conducerii instituțiilor administrative.

„Reducerile se fac din două direcții. Una este prin reducerea numărului de funcții de conducere. Cine nu-și va putea acoperi salariile din propriile venituri va avea o grilă salarială mai redusă.”, a explicat deputatul USR Radu Mihaiu.

Ministerele centrale vor fi obligate să taie 10% din cheltuielile cu personalul, prin reducerea sporurilor și, în unele cazuri, a salariilor, însă sectoarele Apărare, Interne și Sănătate vor rămâne protejate de orice disponibilizări.

„Va da ocazia ca fiecare minister de resort în parte să-și găsească soluția potrivită propriei organizări și în acest fel să ajungem la ceea ce ne interesează din punct de vedere fiscal și economic.”, a declarat Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR.

Chiar dacă au primit undă verde în cadrul coaliției, liderii PSD aleg să nu facă declarații publice despre aceste măsuri.

Motivul ar putea fi tensiunea internă din PSD, unde concentrarea ridicată de primari și președinți de consilii județene face ca restructurările să genereze nemulțumiri între membrii partidului.

Deputatul PNL Raluca Turcan a transmis reproșuri la adresa comportamentului liderilor PSD.

„Din cauza unui partid din coaliția de guvernare, riscăm ca în ochii opiniei publice să ajungem ca în povestea „Ionică cu lupul”. Partidul Social Democrat, care probabil din rațiuni de alegeri interne pentru președinția partidului, a pus între paranteze o așteptare pe care oamenii o au încă de la începutul pachetului 1 de reforme.”, a declarat aceasta.

Planul de reorganizare include și diminuarea numărului total de parlamentari după alegerile din 2028, în funcție de datele recensământului din 2021.

Distribuția parlamentarilor va fi de patru deputați și doi senatori pentru fiecare județ, cu excepția Ilfovului și a circumscripției Diaspora, ceea ce ar reduce totalul la 419 aleși, comparativ cu 465 în prezent.

Noul proiect de reformă stabilește și o restricție clară privind combinarea pensiei cu venitul dintr-un post la stat.

Angajații la stat nu vor mai avea dreptul să primească simultan pensia și salariul, iar pentru deținătorii de pensii speciale se aplică o restricție suplimentară: continuarea activității le va permite să păstreze doar 15% din pensia necontributivă, salariul fiind plătit integral.