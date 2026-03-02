La şedinţa convocată de şeful Executivului participă viceprim-miniştrii şi reprezentanţi ai ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării şi Finanţelor. Discuţiile vizează identificarea unor soluţii rapide pentru sprijinirea şi, acolo unde este necesar, evacuarea românilor aflaţi în zonele afectate de conflict.

În paralel, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunţat că, pe toată durata activării celulei de criză a Ministerului Afacerilor Externe (MAE), vor fi organizate conferinţe de presă, astfel încât informaţiile corecte să ajungă în timp util la cetăţenii României. Duminică, aceasta a făcut apel la românii aflaţi în zona de conflict să îşi transmită datele de contact către oficiile consulare.

Până duminică seara au fost înregistrate peste 1.060 de solicitări de asistenţă, cu excepţia Emiratelor Arabe Unite, unde situaţia este în curs de clarificare. Autorităţile române pregătesc deja evacuarea unui prim grup de aproximativ 300 de cetăţeni români din Israel. Aceştia urmează să fie scoşi din Israel şi să tranziteze Egiptul, unde vor fi preluaţi de o echipă consulară trimisă de Ambasada României la Cairo.

Datele privind numărul românilor aflaţi în zonele afectate de conflict au fost prezentate duminică seara de purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea. Potrivit acestuia, în Israel se află aproximativ 624 de cetăţeni români, dintre care în jur de 30-30 şi ceva sunt minori. În Qatar sunt 159 de cetăţeni români, dintre care 19 minori. În Arabia Saudită se află 25 de cetăţeni români, inclusiv mai multe familii cu copii, în total trei copii.

În Ramallah sunt 46 de cetăţeni români în atenţie, fără informaţii privind prezenţa minorilor. În Kuweit sunt şase adulţi şi doi copii. În Iran sunt nouă persoane, iar în Oman aproximativ 90 de turişti români. În Iordania sunt 99 de cetăţeni români.

În Emiratele Arabe Unite, situaţia este mai complicată, iar autorităţile au anunţat că vor reveni cu cifre clare pe măsură ce datele sunt confirmate, fiind vorba despre câteva sute de persoane, un număr considerabil. În Siria nu au fost înregistrate solicitări de repatriere. În Liban au existat solicitări de informaţii, însă fără cereri de repatriere până în prezent. În Irak se află un cetăţean român al cărui zbor a fost anulat.