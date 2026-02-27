ÎCCJ obligă realizarea expertizei de specialitate, înainte de trimiterea în judecată în dosarele de evaziune fiscală

Decizia recentă a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) schimbă modul în care se judecă cazurile de evaziune fiscală. Instanța a decis că, dacă procurorii trimit pe cineva în judecată fără să fi făcut mai întâi o expertiză de specialitate pentru a stabili prejudiciul, rechizitoriul este neregulat și dosarul trebuie returnat la Parchet. Hotărârea este obligatorie pentru toate instanțele din țară începând de astăzi, 27 februarie 2026.

Într-un dosar recent, ÎCCJ a confirmat că, potrivit legii, neîntocmirea raportului de expertiză face ca actul de sesizare a instanței să fie neregulat, ceea ce obligă returnarea cazului la procuror. Practic, expertiza nu mai este opțională, ci obligatorie. Legea nr. 241/2005, care combate evaziunea fiscală și a fost modificată în 2024, permite reducerea pedepsei sau chiar scutirea de pedeapsă dacă prejudiciul este achitat corect și la timp. Dar pentru ca inculpatul să știe exact ce trebuie să plătească, prejudiciul trebuie stabilit prin expertiză.

ÎCCJ a subliniat că legea spune clar că „prejudiciul se va determina în temeiul unei expertize de specialitate”, ceea ce înseamnă că este o obligație, nu o recomandare. Dacă expertiza lipsește, inculpatul nu poate beneficia corect de drepturile legale, iar procesul nu poate continua legal. Decizia afectează toate cazurile de evaziune fiscală în care expertiza nu a fost realizată înainte ca dosarul să ajungă în instanță. Judecătorul poate constata neregularitatea rechizitoriului și returna dosarul la Parchet, ceea ce va duce la întârzieri, reluarea urmăririi penale și refacerea probatoriului.

Pentru inculpați, însă, această decizie este importantă. Le oferă șansa reală de a beneficia de reducerea pedepsei sau de a scăpa de pedeapsă dacă achită prejudiciul corect stabilit. Instanța a arătat că expertiza este esențială pentru dreptul la un proces echitabil. Fără o determinare obiectivă a prejudiciului, inculpatul nu poate lua o decizie informată privind plata prejudiciului și avantajele legale care decurg din aceasta. ÎCCJ a avertizat că, fără expertiză, beneficiile prevăzute de lege ar fi doar teoretice, iar norma legală și-ar pierde valoarea reală.

Decizia ÎCCJ vine într-un moment în care statul și-a schimbat modul de a trata evaziunea fiscală. Accentul nu mai este pus doar pe pedeapsa cu închisoarea, ci mai ales pe recuperarea banilor furați și readucerea lor la bugetul public. CCR a arătat deja că scopul politicii penale moderne este să recupereze aceste sume și să protejeze interesul statului.

Pentru ca acest mecanism să funcționeze, prejudiciul trebuie stabilit clar și transparent. De aceea expertiza de specialitate devine obligatorie. Decizia ÎCCJ nu este un recurs în interesul legii, ci o clarificare a unei chestiuni de drept. Totuși, efectul este similar: interpretarea instanței supreme este obligatorie pentru toate instanțele din țară.

Practic, fără o expertiză contabilă corectă, dosarele de evaziune fiscală riscă să fie returnate la procuror. Avocații specializați în drept penal economic spun că această decizie va influența multe cauze aflate deja în faza de cameră preliminară sau pe rolul instanțelor. Orice rechizitoriu emis după modificarea legii din 2024, fără expertiza cerută de articolul 10 din Legea nr. 241/2005, poate fi atacat.

Aceasta este una dintre cele mai importante clarificări juridice din ultimii ani în materia evaziunii fiscale, având efecte directe asupra inculpaților, procurorilor și întregului sistem judiciar. În esență, decizia schimbă regulile: în dosarele de evaziune, calculele și stabilirea prejudiciului trebuie făcute corect, pe hârtie, înainte ca cazul să ajungă în fața judecătorului.