BERBEC Vinerea te poate prinde cu chef de a face lucrurile pe repede înainte, dar contextul pare că te obligă să mai încetinești. La muncă, e posibil să lucrezi în tandem cu cineva sau să depinzi de ritmul altora, ceea ce pare că-ți testează răbdarea. Dacă alegi să clarifici de la început ce ai de făcut și ce aștepți, poți să eviți nervii inutili. După-amiaza poate fi mai potrivită pentru sarcini scurte și eficiente. Seara te poate scoate din tensiune o activitate fizică sau o întâlnire spontană, fără planuri mari.

TAUR Ziua de vineri poate aduce o stare de stabilitate care îți priește. Lucrurile par să curgă mai lin la serviciu, iar dacă ai de rezolvat ceva ce ține de bani, contracte sau acte, acum pare un moment bun. Pari să ai o atitudine calmă, care îi poate liniști și pe ceilalți. În plan personal, parcă te atrag lucrurile simple: mâncare bună, companie plăcută, fără agitație. O seară petrecută acasă, sau într-un loc familiar te poate ajuta să închei săptămâna de lucru într-o notă confortabilă.

GEMENI Vinerea se pare că vine cu multe interacțiuni, dar nu toate pot necesita o reacție imediată. E posibil să primești mesaje, invitații sau propuneri pe bandă rulantă, însă nu e nevoie să le accepți pe toate. La muncă, poți să te descurci bine în discuții și negocieri, mai ales dacă lași loc și pentru ascultat, nu doar pentru vorbit. Spre seară, o ieșire scurtă sau o conversație relaxată cu cineva care te poate face să râzi îți poate schimba complet dispoziția.

RAC Ziua poate fi mai încărcată emoțional decât pare la prima vedere. Poți avea senzația că unele lucruri sunt spuse pe jumătate sau că trebuie să citești printre rânduri. La serviciu, te poate ajuta mult intuiția, mai ales în lucrul cu oamenii. Dacă simți oboseală, nu o ignora. Seara, pari să ai nevoie de un ritual de încheiere a săptămânii: o baie caldă, muzică liniștitoare sau o masă gătită fără grabă.

LEU Vinerea aceasta parcă te invită să lași puțin deoparte dorința de control. Nu toate lucrurile pot să iasă exact cum le-ai planificat, dar asta nu înseamnă că ies prost. La muncă, cineva poate veni cu o idee diferită de a ta; dacă o asculți, s-ar putea să descoperi o soluție mai eficientă. După program, o activitate relaxantă sau o întâlnire cu prietenii îți poate reda buna dispoziție și te poate scoate din modul „serios”.

FECIOARĂ Astăzi s-ar părea că poți fi extra atent la detalii și destul de implicat profesional. Ai tendința să vrei să închizi toate sarcinile înainte de weekend, chiar dacă asta înseamnă să mai stai puțin peste program. Ai grijă să nu te epuizezi. Spre seară, mișcarea ușoară sau o plimbare te poate ajuta să-ți limpezești gândurile. O conversație sinceră cu cineva apropiat poate aduce un sentiment de ușurare.

BALANŢĂ Vinerea s-ar părea că poate să vină cu o dorință de echilibru între obligații și plăcere. La serviciu, lucrurile se pot mișca rapid, mai ales dacă lucrezi în echipă. Ai talentul de a calma tensiuni și de a face atmosfera mai suportabilă. După-amiaza poate aduce o invitație sau o idee de ieșire. Alege ce îți aduce bucurie reală, nu ce „dă bine”. Seara poate fi potrivită pentru socializare, dar fără excese.

SCORPION Ziua de vineri se pare că te găsește mai rezervat, dar foarte eficient. La muncă, poți să preferi să lucrezi în liniște și să-ți vezi de treabă, fără prea multe discuții inutile. Poate fi o zi bună pentru planificare și pentru decizii strategice, nu pentru schimbări bruște. Dacă apare o situație neprevăzută, ai șanse să reacționezi bine, cu calm. Seara, te poate ajuta să te detașezi o activitate care îți captează atenția complet: sport, film sau muzică.

SĂGETĂTOR Vinerea îți poate aduce energie și dorință de mișcare. Pari să ai chef să termini repede ce ai de făcut și să treci la lucruri mai plăcute. La serviciu, poți rezolva o sarcină dificilă tocmai pentru că nu o iei prea în serios. Atenție, însă, la tonul folosit în discuții – sinceritatea ta poate fi percepută drept bruschețe. După program, o ieșire cu prietenii sau o activitate care implică mișcare te pot ajuta să începi weekendul cu mai mult chef.

CAPRICORN Ziua de vineri coincide cu sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, iar acest lucru poate aduce un impuls spre reflecție și echilibru. La muncă, pari să te concentrezi pe ce e esențial și să eviți conflictele inutile. Poți simți nevoia să fii mai atent la felul în care comunici cu cei din jur. Spre seară, o discuție calmă sau un moment de liniște te pot ajuta să închizi săptămâna într-o notă bună.

VĂRSĂTOR Pentru tine, ziua Sfinților Trei Ierarhi poate veni cu o lecție despre măsură și discernământ. Pari să fii plin de idei, dar nu toate trebuie puse în practică imediat. La serviciu, poate fi bine să îți structurezi clar prioritățile, altfel riști să te implicit în prea multe odată. Relațiile pot necesita mai multă atenție și empatie. Seara, un moment de introspecție sau o activitate liniștitoare îți poate aduce claritate.

PEŞTI Vinerea aceasta, marcată de sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, te poate face mai atent la sensul lucrurilor și la felul în care îți gestionezi energia. La muncă, evită promisiunile făcute din impuls. E mai bine să spui „revin” decât să te încarci inutil. Emoțional, ziua poate fi sensibilă, dar nu dificilă. Seara, puțină mișcare sau o activitate care te scoate din zgomotul din capul tău te poate ajuta să te simți mai ancorat.