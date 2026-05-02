BERBEC Pentru tine, în această sâmbătă s-ar putea să beneficiezi de niște influențe astrale cu adevărat bune. După agitația de ieri, e foarte posibil să fii din nou înconjurat de oameni, căci bunătatea ta ar putea face minuni, făcându-i pe ceilalți să-ți caute compania cu nerăbdare. S-ar părea că Soarele, alături de planetele Venus, Marte și Jupiter, ți-ar putea oferi toată fantezia și umorul necesare pentru a atrage mulțimile, în vreme ce Luna ar putea să-ți exalte un magnetism torid. Totuși, ca să mai tragi aer în piept după petrecerea de 1 Mai, s-ar putea ca o seară liniștită, cu jocuri de societate, să fie exact pe placul întregii familii.

TAUR Dacă de Ziua Muncii ai stat la grătar, s-ar zice că și astăzi ți-ai putea împărtăși gustul pentru lucrurile bune, într-o companie de-a dreptul excelentă. Probabil atmosfera va fi la fel de benefică atât pentru relațiile romantice, cât și pentru cele de prietenie, fiind plină de emoții pozitive și bunăvoință. Mai mult, s-ar putea să probezi chiar la tine acasă că poate exista o armonie reală între oameni foarte diferiți, dar care împărtășesc aceleași valori de bază sau același scop.

GEMENI E posibil ca în această sâmbătă să simți că trăiești cu 200 de km pe oră, parcă nefiind nevoie de absolut niciun efort din partea ta pentru a ține pasul cu ritmul zilei. S-ar recomanda să te lași ghidat de cei din jur, mai ales că stelele ar indica faptul că te-ai putea baza pe intuițiile feminine din proximitate, care arareori ar da greș. Pentru a mai arde din caloriile de la picnicul de ieri, nevoia ta de mișcare s-ar canaliza perfect într-o activitate sportivă, lucru care ți-ar putea regla apetitul și rezolva alte mici probleme de sănătate.

RAC S-ar părea că astăzi poți fi interesat de foarte multe subiecte, aplecându-te în mod special asupra a tot ceea ce privește oamenii și societatea. Totuși, stelele te-ar sfătui să eviți discuțiile care ar risca să devină prea aprinse, căci limitele ar putea fi mai greu de găsit. Fiind serios și corect din fire, s-ar zice că ai vrea să-ți trăiești povestea de dragoste cu aceeași onestitate cu care îți trăiești viața. Ar fi foarte prudent să eviți conflictele, mai ales că Luna ți-ar putea induce unele tendințe rebele sau de încăpățânare, dar probabil îți va veni mai ușor să fii conciliant atunci când vei evalua corect riscurile.

LEU Deși ești regele junglei, s-ar putea ca astăzi să nu fii neapărat într-o formă grozavă, vinovată putând fi un pic de oboseală acumulată după agitația zilelor trecute. Stelele par a spune că ar putea fi absolut necesar să te gândești la relaxare și să găsești momente de odihnă departe de orice forfotă, pentru a-ți permite să-ți recapeți energia. Pentru seara de sâmbătă, probabil un film bun sau poate o animație care să-i încânte și pe cei mici, s-ar dovedi alegerea perfectă pentru a-ți da un nou imbold de optimism și bună-dispoziție.

FECIOARĂ Astăzi, stelele par să spună că s-ar cuveni să accepți cu mare bucurie darurile pe care ți le oferă viața. Acesta s-ar putea dovedi a fi cel mai bun mod de a saluta inițiativele venite din partea celorlalți. S-ar părea că alegeri înțelepte îți pot ieși în cale și că acest context mai călduț ți-ar putea favoriza considerabil viața sentimentală și de familie. Deși situația ta emoțională s-ar arăta stabilă, ea ar putea genera, pe de altă parte, o oarecare lene și lăcomie. Pentru a contracara excesele alimentare de 1 Mai, o plimbare mai lungă „per pedes” ar putea echilibra de minune aceste tendințe.

BALANŢĂ În această zi guvernată de Saturn-Cronos, chiar dacă afară ar putea fi doar câteva grade peste zero ca într-o dimineață capricioasă de primăvară, micile tale celule cenușii s-ar părea că dau în clocot. Deși ai putea fi extrem de rapid și puternic, probabil ai prefera să-ți păstrezi forțele, plănuind, parcă, o conservare a energiei pentru săptămâna ce urmează. O mare parte din această energie ai putea să o dedici îmbunătățirii mediului de viață, lucru care s-ar dovedi foarte important pentru bunăstarea ta mentală.

SCORPION Chiar dacă suntem în luna mai, dacă s-ar întâmpla ca un front rece să te ia prin surprindere, s-ar zice că această atmosferă oarecum misterioasă ți s-ar potrivi ca o mănușă, acoperind tot ce trebuie acoperit. Cum ție îți plac lucrurile misterioase, ai putea profita de ocazie pentru a-ți urma pasiunile. Indiferent dacă acestea ar fi de natură fizică sau intelectuală, plăcerile ar fi la ordinea zilei, putând să cauți să-ți faci lumea mai confortabilă, distractivă și atentă la preocupările celorlalți. Cu alte cuvinte, te-ai putea confrunta cu orice fel de vreme și stelele par a zice că ai câștiga fără drept de apel.

SĂGETĂTOR S-ar părea că astăzi, pur și simplu, „nu ți-s boii acasă”. E posibil să simți nevoia acută de o schimbare mentală, de a scăpa măcar pentru o zi din chinurile vieții cotidiene pentru a-ți putea menține moralul. Probabil ai avea ocazia să te apropii din nou de adevăratele tale valori, grație unor cunoștințe noi. Din motive de prudență, stelele te-ar sfătui să eviți spațiile largi unde trage curentul, locurile aglomerate și deplasările pe întuneric. Dacă ar fi posibil, s-ar recomanda chiar să amâni orice ar însemna deplasare într-o altă localitate în acest weekend.

CAPRICORN Pe agenda ta pentru această sâmbătă s-ar putea ivi unele actualizări esențiale. Ar fi probabil o idee foarte bună să faci un pas înapoi și să stai cât mai calm. E posibil să resimți o ușoară scădere a energiei, dând impresia că te gândești prea mult și mult prea intens la tot ce ar putea să se întâmple; prin urmare, ai putea avea nevoie de o relaxare totală. Din fericire, s-ar zice că ai la dispoziție absolut tot ce îți trebuie pentru a-ți exprima sentimentele și a te abandona cu încredere bucuriilor și plăcerilor existenței. Drept consecință, ai putea fi deosebit de amabil și atent cu toți cei aflați în jurul tău.

VĂRSĂTOR S-ar putea să-ți începi ziua cu o mulțime de idei pozitive și cu planuri mărețe pentru o aventură destul de serioasă. Conjunctura astrală ți-ar putea favoriza succesul, evidențiindu-ți determinarea și lăsând să se întrevadă chiar și o poveste de dragoste la orizont. Se pare că persoana iubită ar fi atrasă în mod cu totul deosebit de puterea și farmecul tău. Climatul întregii zile s-ar anunța a fi unul foarte prietenos și armonios. Deși ai avea toate șansele să te simți într-o formă mentală de excepție datorită optimismului tău moral, ar fi indicat să-ți acorzi suficient timp să te relaxezi și fizic.

PEŞTI În această sâmbătă post-sărbătoare, ai putea simți brusc că ai nevoie de o schimbare. Totuși, ar fi bine să ai mare grijă să nu te izolezi excesiv; mintea ta, poate un pic prea plină de haos, te-ar putea îndemna să vrei să faci o plimbare singur, dar e destul de posibil să nu poți scăpa de o invitație sosită pe ultima sută de metri. Obiectiv vorbind, nimic nu pare să te împiedice să accepți și să spui da. Deși ar putea fi o zi a grijilor nefondate și a cheltuielilor, nu ar fi absolut obligatoriu, căci astrele doar indică un drum, nu te obligă să-l urmezi.