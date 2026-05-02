Horoscop sâmbătă, 2 mai 2026: Berbec, Taur, Gemeni, Rac

BERBEC Pentru tine, în această sâmbătă s-ar putea să beneficiezi de niște influențe astrale cu adevărat bune. După agitația de ieri, e foarte posibil să fii din nou înconjurat de oameni, căci bunătatea ta ar putea face minuni, făcându-i pe ceilalți să-ți caute compania cu nerăbdare. S-ar părea că Soarele, alături de planetele Venus, Marte și Jupiter, ți-ar putea oferi toată fantezia și umorul necesare pentru a atrage mulțimile, în vreme ce Luna ar putea să-ți exalte un magnetism torid. Totuși, ca să mai tragi aer în piept după petrecerea de 1 Mai, s-ar putea ca o seară liniștită, cu jocuri de societate, să fie exact pe placul întregii familii.

TAUR Dacă de Ziua Muncii ai stat la grătar, s-ar zice că și astăzi ți-ai putea împărtăși gustul pentru lucrurile bune, într-o companie de-a dreptul excelentă. Probabil atmosfera va fi la fel de benefică atât pentru relațiile romantice, cât și pentru cele de prietenie, fiind plină de emoții pozitive și bunăvoință. Mai mult, s-ar putea să probezi chiar la tine acasă că poate exista o armonie reală între oameni foarte diferiți, dar care împărtășesc aceleași valori de bază sau același scop.

GEMENI E posibil ca în această sâmbătă să simți că trăiești cu 200 de km pe oră, parcă nefiind nevoie de absolut niciun efort din partea ta pentru a ține pasul cu ritmul zilei. S-ar recomanda să te lași ghidat de cei din jur, mai ales că stelele ar indica faptul că te-ai putea baza pe intuițiile feminine din proximitate, care arareori ar da greș. Pentru a mai arde din caloriile de la picnicul de ieri, nevoia ta de mișcare s-ar canaliza perfect într-o activitate sportivă, lucru care ți-ar putea regla apetitul și rezolva alte mici probleme de sănătate.

RAC S-ar părea că astăzi poți fi interesat de foarte multe subiecte, aplecându-te în mod special asupra a tot ceea ce privește oamenii și societatea. Totuși, stelele te-ar sfătui să eviți discuțiile care ar risca să devină prea aprinse, căci limitele ar putea fi mai greu de găsit. Fiind serios și corect din fire, s-ar zice că ai vrea să-ți trăiești povestea de dragoste cu aceeași onestitate cu care îți trăiești viața. Ar fi foarte prudent să eviți conflictele, mai ales că Luna ți-ar putea induce unele tendințe rebele sau de încăpățânare, dar probabil îți va veni mai ușor să fii conciliant atunci când vei evalua corect riscurile.

Pensie maximă de 3.100 de euro lunar. Câți bani plătește statul în țara în care stau aproape 1 milion de români
Stopurile care clipesc la frânare devin obligatorii în UE. Noua regulă intră în vigoare din iulie 2026

Horoscop sâmbătă, 2 mai 2026: Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion

LEU Deși ești regele junglei, s-ar putea ca astăzi să nu fii neapărat într-o formă grozavă, vinovată putând fi un pic de oboseală acumulată după agitația zilelor trecute. Stelele par a spune că ar putea fi absolut necesar să te gândești la relaxare și să găsești momente de odihnă departe de orice forfotă, pentru a-ți permite să-ți recapeți energia. Pentru seara de sâmbătă, probabil un film bun sau poate o animație care să-i încânte și pe cei mici, s-ar dovedi alegerea perfectă pentru a-ți da un nou imbold de optimism și bună-dispoziție.

FECIOARĂ Astăzi, stelele par să spună că s-ar cuveni să accepți cu mare bucurie darurile pe care ți le oferă viața. Acesta s-ar putea dovedi a fi cel mai bun mod de a saluta inițiativele venite din partea celorlalți. S-ar părea că alegeri înțelepte îți pot ieși în cale și că acest context mai călduț ți-ar putea favoriza considerabil viața sentimentală și de familie. Deși situația ta emoțională s-ar arăta stabilă, ea ar putea genera, pe de altă parte, o oarecare lene și lăcomie. Pentru a contracara excesele alimentare de 1 Mai, o plimbare mai lungă „per pedes” ar putea echilibra de minune aceste tendințe.

BALANŢĂ În această zi guvernată de Saturn-Cronos, chiar dacă afară ar putea fi doar câteva grade peste zero ca într-o dimineață capricioasă de primăvară, micile tale celule cenușii s-ar părea că dau în clocot. Deși ai putea fi extrem de rapid și puternic, probabil ai prefera să-ți păstrezi forțele, plănuind, parcă, o conservare a energiei pentru săptămâna ce urmează. O mare parte din această energie ai putea să o dedici îmbunătățirii mediului de viață, lucru care s-ar dovedi foarte important pentru bunăstarea ta mentală.

SCORPION Chiar dacă suntem în luna mai, dacă s-ar întâmpla ca un front rece să te ia prin surprindere, s-ar zice că această atmosferă oarecum misterioasă ți s-ar potrivi ca o mănușă, acoperind tot ce trebuie acoperit. Cum ție îți plac lucrurile misterioase, ai putea profita de ocazie pentru a-ți urma pasiunile. Indiferent dacă acestea ar fi de natură fizică sau intelectuală, plăcerile ar fi la ordinea zilei, putând să cauți să-ți faci lumea mai confortabilă, distractivă și atentă la preocupările celorlalți. Cu alte cuvinte, te-ai putea confrunta cu orice fel de vreme și stelele par a zice că ai câștiga fără drept de apel.

Horoscop sâmbătă, 2 mai 2026: Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești

SĂGETĂTOR S-ar părea că astăzi, pur și simplu, „nu ți-s boii acasă”. E posibil să simți nevoia acută de o schimbare mentală, de a scăpa măcar pentru o zi din chinurile vieții cotidiene pentru a-ți putea menține moralul. Probabil ai avea ocazia să te apropii din nou de adevăratele tale valori, grație unor cunoștințe noi. Din motive de prudență, stelele te-ar sfătui să eviți spațiile largi unde trage curentul, locurile aglomerate și deplasările pe întuneric. Dacă ar fi posibil, s-ar recomanda chiar să amâni orice ar însemna deplasare într-o altă localitate în acest weekend.

CAPRICORN Pe agenda ta pentru această sâmbătă s-ar putea ivi unele actualizări esențiale. Ar fi probabil o idee foarte bună să faci un pas înapoi și să stai cât mai calm. E posibil să resimți o ușoară scădere a energiei, dând impresia că te gândești prea mult și mult prea intens la tot ce ar putea să se întâmple; prin urmare, ai putea avea nevoie de o relaxare totală. Din fericire, s-ar zice că ai la dispoziție absolut tot ce îți trebuie pentru a-ți exprima sentimentele și a te abandona cu încredere bucuriilor și plăcerilor existenței. Drept consecință, ai putea fi deosebit de amabil și atent cu toți cei aflați în jurul tău.

VĂRSĂTOR S-ar putea să-ți începi ziua cu o mulțime de idei pozitive și cu planuri mărețe pentru o aventură destul de serioasă. Conjunctura astrală ți-ar putea favoriza succesul, evidențiindu-ți determinarea și lăsând să se întrevadă chiar și o poveste de dragoste la orizont. Se pare că persoana iubită ar fi atrasă în mod cu totul deosebit de puterea și farmecul tău. Climatul întregii zile s-ar anunța a fi unul foarte prietenos și armonios. Deși ai avea toate șansele să te simți într-o formă mentală de excepție datorită optimismului tău moral, ar fi indicat să-ți acorzi suficient timp să te relaxezi și fizic.

PEŞTI În această sâmbătă post-sărbătoare, ai putea simți brusc că ai nevoie de o schimbare. Totuși, ar fi bine să ai mare grijă să nu te izolezi excesiv; mintea ta, poate un pic prea plină de haos, te-ar putea îndemna să vrei să faci o plimbare singur, dar e destul de posibil să nu poți scăpa de o invitație sosită pe ultima sută de metri. Obiectiv vorbind, nimic nu pare să te împiedice să accepți și să spui da. Deși ar putea fi o zi a grijilor nefondate și a cheltuielilor, nu ar fi absolut obligatoriu, căci astrele doar indică un drum, nu te obligă să-l urmezi.