BERBEC Duminica aceasta ai putea începe ziua cu intenții bune, de genul „azi chiar nu fac nimic”, dar realitatea te poate contrazice: s-ar putea să te implici în toate conversațiile, să aranjezi mobila sau să decizi brusc că e momentul pentru o schimbare de look. Ai putea avea chef de acțiune, chiar și în această zi de odihnă. Spre seară, citește „Ferma animalelor”, o satiră despre ambiție și putere care ți-ar putea aminti, cu umor negru, de câțiva oameni pe care îi cunoști prea bine.

TAUR E posibil să-ți propui o duminică lentă, cu miros de cafea și playlist de jazz, dar tot tu poți ajunge să planifici meniul de săptămâna viitoare și să reorganizezi frigiderul pe categorii. Ai putea primi un telefon care-ți schimbă ușor planurile, dar și starea de spirit. Spre seară, „Cei trei muschetari” parcă ar merge de minune, o combinație de loialitate, umor și aventură care ți-ar reaminti că uneori e plăcut să abordezi viața în pași de scrimă, dar cu stil.

GEMENI Stelele spun că duminica s-ar putea transforma pentru tine într-un festival de conversații. Suni, scrii, comentezi, filozofezi ironic despre vreme sau politică, dar o faci cu farmec. Ai putea descoperi că un prieten ți-a furat o glumă și ți se pare un compliment. Spre seară, „Norocul lui Jim” de Kingsley Amis ți s-ar potrivi perfect, o comedie britanică savuroasă despre oameni care iau viața în serios fix atunci când nu trebuie.

RAC S-ar părea că ziua de duminică poate fi o zi potrivită pentru gesturi mărunte, dar importante: poate pregătești o masă pentru cei dragi sau te pierzi într-o sesiune de curățenie terapeutică. Ai putea descoperi că o conversație veche redevine relevantă și că lucrurile spuse pe jumătate capătă, în sfârșit, sens. Spre seară, „Evelina” de Fanny Burney ar putea fi cartea perfectă pentru tine, o poveste amuzantă și tandră despre conveniențe sociale, curaj și felul în care politețea poate fi o armă mai ascuțită decât pare.

LEU E posibil ca ziua de duminică să-ți ofere ocazia de a străluci… în pijamale. Poate vorbești la telefon cu prietenii doar ca să râdeți de nimic sau postezi o poză care primește mai multe aprecieri decât credeai. Spre seară, alege „American Psycho”, o carte intensă, cu sarcasm tăios, despre aparențe și ego-uri, o lectură care te-ar amuza tocmai pentru că știi să nu iei lucrurile prea personal, atunci când nu trebuie.

FECIOARĂ Stelele spun că s-ar putea să simți nevoia să faci un bilanț al săptămânii, deși e duminică. Ai putea petrece o oră întreagă organizând un sertar, doar pentru că „te relaxează ordinea”. Poate fi, totuși, o zi bună pentru mici plăceri neplanificate, cele mai reușite! Spre seară, „Un studiu în roșu” de Arthur Conan Doyle poate că ți s-ar potrivi: un pic de mister, multă logică și satisfacția de a descoperi detaliul care celorlalți le scapă.

BALANȚĂ Duminică ai putea fi într-o formă de zile mari: glume fine, complimente bine plasate și idei simpatice despre cum să faci lumea mai frumoasă. Poate te prinde prânzul la o terasă cu prieteni, în mijlocul unei conversații despre nimic, dar spusă cu stil. Spre seară, „Emma” de Jane Austen poate fi cartea perfecta: ironie, grație și o eroină care face totul din bune intenții, dar mereu într-un mod excesiv. Te poți regăsi un pic, dar cu zâmbetul pe buze.

SCORPION Duminica aceasta s-ar putea să te găsească pe modul tăcut-observator, dar cu mintea plină de planuri. Poate descoperi ceva interesant despre tine sau despre cineva din jur, poate fi prudent să nu împarți noua informație, imediat, cu altcineva. Pentru o carte care să te prindă cu adevărat, alege „Străinul” de Albert Camus, o poveste despre luciditate și libertate, scrisă cu răceala poetică pe care doar tu o poți aprecia cu adevărat.

SĂGETĂTOR Duminica ta ar putea fi un amestec perfect între râs, sarcasm și poftă de aventură, dacă ne luăm după ce spun stelele. Poate plănuiești o escapadă doar de dragul planificării sau te apuci de citit ceva ce ai jurat că e „prea serios”. Spre seară, „Pe drum” de Jack Kerouac ți s-ar potrivi ca o mânușă, o poveste despre libertate, prieteni și nevoia de a pleca undeva, oriunde, chiar și doar cu gândul.

CAPRICORN Stelele spun că, în această duminică poate ești mai liniștit decât de obicei, dar în adâncul tău s-ar putea să-ți planifici deja săptămâna. Duminica îți dă, în general, sentimentul plăcut că lucrurile par să fie sub control, sentimentul tău favorit. Dacă alegi o carte, seara, „Casa spiritelor” de Isabel Allende ți-ar prinde excellent, o saga despre familie, putere și timp, povestită cu inteligență și profunzime, exact cum îți place: organizat, dar intens.

VĂRSĂTOR Duminica aceasta, conjunctura astrală indică faptul că ai putea fi într-o dispoziție creativă, cu chef de ceva sau de… cineva nou. Poate citești despre un domeniu care nu are legătură cu munca ta, doar de dragul descoperirii. Spre seară, „Lumea nouă” de Aldous Huxley ți s-ar potrivi perfect, o carte vizionară, provocatoare, cu replici care par scrise special pentru tine.

PEȘTI E posibil ca ziua aceasta de duminică să te găsească în cea mai frumoasă formă a ta, spun stelele: blând, atent, visător, dar pragmatic când trebuie. Poate te apuci de un jurnal sau de o scrisoare pe care o tot amâni. Poate fi chiar și o scrisoare adresată ție din viitor. „Muntele vrăjit” de Thomas Mann ar putea fi cartea perfectă azi: densă, poetică și plină de sensuri ascunse, la fel ca tine.