BERBEC Sâmbătă s-ar putea să-ți începi ziua ca o furtună de idei și replici spontane. Te grăbești, comentezi, dar faci totul cu farmec. Poate decizi să reorganizezi ceva prin casă și termini prin a schimba toată mobila, în mod impulsiv, evident. Spre seară, un film ca „Ocean’s Eleven” poate că ți-ar prinde perfect: ritmat, plin de adrenalină, exact genul de aventură care îți ține mintea ocupată și îți confirmă că improvizația poate fi un talent, nu un defect.

TAUR Probabil că ți-ai promis că nu faci nimic astăzi… și totuși, s-ar putea să te trezești gătind pentru zece oameni. Poți avea tendința să-ți transformi weekendul într-un mic festival culinar, dar și să te bucuri de fiecare detaliu frumos din jur. E posibil să primești o veste bună sau o invitație plăcută. Pe seară, „Sub soarele Toscanei” poate fi filmul tău ideal, un elogiu adus răbdării și micilor plăceri, condimentat cu optimism și o priveliște superbă.

GEMENI Ziua aceasta ar putea semăna cu un talk-show moderat de tine: vorbești, glumești, analizezi, apoi schimbi subiectul înainte ca cineva să te contrazică. Ai putea rezolva ceva important doar printr-o discuție echilibrată. Spre seară, ți-ar putea prinde bine un film la fel de imprevizibil ca tine, „Adaptation”, o comedie absurdă despre inspirație și lipsa ei, în care totul e serios, dar nimic nu se ia prea în serios. Fix pe gustul tău.

RAC Ziua de sâmbătă s-ar putea să te prindă într-o dispoziție surprinzător de socială. Poate vrei să aduni prietenii la masă sau să organizezi ceva cu dichis. E posibil să primești o vizită neașteptată care îți poate aduce zâmbetul pe buze. Spre seară, filmul „A Good Year” ar putea fi o alegere inspirată: o poveste despre echilibru, vin bun și bucuria de a descoperi că până și sufletul poate să aibă nevoie de un concediu, din când în când.

LEU S-ar părea că toată lumea te caută azi, fie pentru sfaturi, fie pentru glume. Poate ai un magnetism natural care face ca până și vecina de la etajul 3 să-ți ceară opinia ta despre viață. Nu te grăbi să oferi soluții, doar zâmbește și lasă farmecul să-și facă treaba. Spre seară, uită de drame și alege „Catch Me If You Can”, un film cu energie, ironie și inteligență, exact cum ți-ar plăcea ție să fie o zi reușită.

FECIOARĂ Ai putea avea o zi de sâmbătă aproape exemplar organizată… până la prânz, când universul poate decide să testeze flexibilitatea ta. Poate cineva întârzie, un plan se dă peste cap, căci poznașul Saturn pare că-și bagă codița, dar ai șanse să reacționezi neașteptat de calm. E posibil să-ți descoperi un simț al umorului fin care te salvează. Spre seară, „Coco avant Chanel” poate fi filmul perfect, o lecție despre independență și eleganță, spusă cu aceeași precizie cu care îți compui și tu listele.

BALANȚĂ Ai putea fi într-o dispoziție de weekend perfectă: relaxat, sociabil și cu o doză generoasă de șarm. Poate organizezi o ieșire, o mică petrecere improvizată sau o cină elegantă fără motiv. Toți se simt bine în jurul tău, pentru că știi să combini râsul cu bunul gust. Seara, „Miezul nopții în Paris” poate fi filmul ideal, o plimbare prin diverse epoci, artă și conversații fine, exact ce-ți hrănește spiritul rafinat.

SCORPION Sâmbăta aceasta s-ar putea să te prindă într-un amestec de profunzime și sarcasm adorabil. Poate te gândești prea mult la ceva, dar tot tu ai cele mai multe șanse să reușești să râzi de propriile gânduri. Spre seară, filmul „The Prestige” rămâne o alegere excelentă: despre ambiție, mister și cât de departe poate merge cineva pentru a demonstra ceva. Ai putea chiar să-l revezi și să descoperi detalii noi, ca în cazul oamenilor.

SĂGETĂTOR Pari să ai chef de viață, dar nu chiar și de trezit devreme. Poate te prinde ora prânzului fără un plan clar, dar tocmai acesta pare să fie farmecul zilei. Poate suni pe cineva și te trezești într-o aventură spontană, de la o cafea la o excursie scurtă. Spre seară, „Pirații din Caraibe: Blestemul Perlei Negre” poate să fie exact genul tău de film: plin de acțiune, replici geniale și spirit liber și rebel.

CAPRICORN Deși e weekend, ai putea fi cel mai productiv om din grupul tău. Poate rezolvi ceva la care alții au renunțat sau te apuci de un plan pe termen lung. E posibil ca munca ta să dea roade mai repede decât te aștepți. Spre seară, „The King’s Speech” rămâne un film perfect, disciplinat, elegant și profund, o poveste despre răbdare și încredere, care te poate inspira să persiști pentru a-ți atinge țelurile.

VĂRSĂTOR S-ar putea ca sâmbăta aceasta să-ți vină cheful să schimbi regulile jocului. Poate ai o revelație bruscă sau o idee genială pe care o notezi pe un șervețel. În jurul tău se râde, se discută, se inventează. Spre seară, uită de SF-uri complicate și vezi „Her”, un film despre tehnologie, emoții și dragoste într-o lume care vorbește prea mult, dar ascultă prea puțin. E fix genul tău de combinație ciudată și fascinantă.

PEȘTI Ziua aceasta de sâmbătă s-ar putea să te prindă visător, dar pragmatic. Poate îți amintești o promisiune veche și te hotărăști s-o respecți. Poate ajuți pe cineva fără să ți se ceară – doar pentru că simți că e momentul. Spre seară, „Forrest Gump” pare să fie filmul care ți s-ar potrivi de minune: o poveste despre inocență, destin și modul în care bunătatea simplă schimbă lumea.