BERBEC Luni s-ar putea să începi în forță, dar cu o doză neobișnuită de disciplină. Ai putea fi mai atent la detalii decât de obicei, mai ales dacă o sarcină importantă te așteaptă încă de dimineață. Poate ai o discuție directă cu cineva din echipă care îți confirmă că ești omul potrivit la momentul potrivit. Aspectele lui Mercur, retrograd în conjuncție largă cu Marte, susțin comunicarea clară, dar și spontaneitatea, două calități care te pot face convingător. Spre prânz, o veste mică, dar utilă, îți poate schimba programul într-un mod plăcut.

TAUR Ziua pare să te prindă într-o formă practică, gata să rezolvi ce-ai amânat. Poate finalizezi o plată, un dosar sau un proiect minor care cere răbdare. În plan personal, s-ar putea să primești o întrebare neașteptată de la cineva apropiat, dar pari să știi instinctiv cum să răspunzi. Poate decizi că e momentul să-ți organizezi mai bine săptămâna, fără să mai aștepți „momentul ideal”. Spre seară, ai putea fi mulțumit că lucrurile se mișcă exact în ritmul tău.

GEMENI Ziua de luni ți-ar putea aduce o surpriză plăcută: o conversație care clarifică o situație, o veste bună legată de o colaborare, sau un gest de apreciere. Ai putea avea o energie specială, potrivită pentru începuturi: noi contacte, idei creative, discuții rapide, dar productive. Poziția lui Jupiter, din Rac, favorizează un mic progres profesional sau o oportunitate de a arăta ce știi. Spre seară, poți simți că ziua ți-a adus o doză de optimism binevenită.

RAC Ziua de luni pare să înceapă într-un ritm calm, dar nu lipsit de provocări. Poate trebuie să împaci două sarcini care se bat cap în cap sau să gestionezi o chestiune administrativă neplăcută. Răbdarea ta poate face diferența, mai ales când ceilalți se grăbesc. Ai putea primi o veste de la o rudă sau un prieten apropiat, care te bucură sincer. Spre seară, o discuție liniștită te poate ajuta să înțelegi ce contează cu adevărat pentru săptămâna care începe.

LEU Săptămâna s-ar părea că debutează cu dinamism și claritate. Ai putea primi o responsabilitate nouă, sau un rol care te poate pune în evidență, dar fără să te obosească. Poate simți nevoia să clarifici o chestiune profesională, să trasezi limite sau să aduci ordine într-un proiect. Poziția lui Saturn încurajează planurile pe termen lung și deciziile strategice. Spre seară, te poți simți împăcat cu tine, nu pentru că ai bifat tot, ci pentru că ai mers în direcția potrivită.

FECIOARĂ Ai putea începe ziua cu o listă de priorități, dar și cu un sentiment plăcut de control. Luni s-ar putea să închei o etapă importantă sau să clarifici o neînțelegere. Poate o discuție cu un superior, sau un partener aduce o soluție elegantă, exact cum îți place. Aspectele lui Venus îți pot aduce și o apreciere subtilă din partea cuiva din jur. Pe seară, s-ar părea că ziua te-a ajutat să recapeți încrederea într-un proiect, sau într-o relație.

BALANȚĂ Ziua aceasta ar putea fi un bun exercițiu de echilibru. Poate trebuie să împaci cerințe diferite, să negociezi sau să mediezi o situație. Ai putea constata că diplomația ta funcționează perfect dacă nu te grăbești. Poziția lui Marte sugerează o energie interioară crescută. Cnalizeaz-o spre acțiune, nu spre îndoieli. Spre seară, o conversație relaxată te poate ajuta să închei ziua cu sentimentul că ai făcut ceea ce trebuie.

SCORPION Ziua de luni s-ar putea să-ți aducă o combinație între intuiție și realism, un mix rarisim, dar util. Poate primești un ”feedback” direct sau descoperi ceva important despre o persoană sau o situație. Ai putea lua o decizie practică, dar cu impact mare în zilele următoare. Aspectele lui Neptun pot amplifica atenția ta la detalii ascunse, mai deosebite, dar nu te lăsa prins în interpretări. Pe seară, o discuție calmă poate limpezi tot ce părea confuz.

SĂGETĂTOR Ai putea simți nevoia să începi săptămâna cu o schimbare, mică, dar relevantă. Poate alegi alt ritm, altă metodă de lucru sau chiar o altă atitudine. Poziția lui Marte îți oferă un plus de curaj și eficiență. Ai putea primi o invitație sau un mesaj care deschide un drum nou, profesional sau personal. Spre seară, s-ar părea că energia zilei ți-a adus exact tipul de motivație de care aveai nevoie.

CAPRICORN Poate primești o veste bună legată de un proiect sau un semn că cineva îți apreciază eforturile. Ai putea pune la punct detalii care contează mai mult decât par. O conversație cu un coleg sau un partener de încredere te poate ajuta să-ți definești mai clar obiectivele. Spre seară, e posibil să simți că totul se reașază într-un mod firesc.

VĂRSĂTOR Ziua de luni pare o zi activă și plină de interacțiuni. Poate trebuie să coordonezi oameni, să explici, să motivezi sau să mediați. Aspectele lui Pluton pot aduce o schimbare subtilă în atitudinea ta: mai fermă, mai clară. Ai putea primi o veste despre o colaborare sau un proiect care se reactivează. Spre seară, poți simți că ai câștigat teren fără să forțezi nimic.

PEȘTI S-ar părea că ziua începe cu multă activitate, dar și cu satisfacții. Poate finalizezi un proiect sau primești un feedback pozitiv. Aspectele lui Jupiter pot aduce o oportunitate mică, dar semnificativă, mai ales dacă ești atent la detalii. În plan personal, o conversație sinceră te poate ajuta să te simți mai înțeles. Pe seară, o stare de calm și claritate îți confirmă că săptămâna are un început bun.