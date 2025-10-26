Horoscop duminică, 26 octombrie. Dacă ai merge la biserică, s-ar putea să descoperi că liniștea te inspiră mai mult decât aplauzele

BERBEC Duminica aceasta ar putea fi mai liniștită decât îți place, dar cu siguranță binefăcătoare. Ai putea merge la biserică, chiar și pentru câteva clipe, și s-ar putea să descoperi că o rugăciune spusă în gând poate avea un efect neașteptat de calmant. Poate fi o zi potrivită pentru gesturi mici, dar cu suflet. Ai putea da un telefon unui prieten care-și serbează onomastica și să-l feliciți într-un stil umoristic, pe gustul tău.

TAUR Ziua de duminică ar putea fi una tihnită, cu miros de mâncare gătită în casă și lumânări aprinse. S-ar putea să-ți facă plăcere să împarți ceva bun cu familia, așa cum se obișnuiește de ziua Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. Dacă ai merge la biserică, te-ai întoarce cu un sentiment de liniște și claritate. După-amiaza ar putea fi prielnică pentru vizite sau conversații blânde. Poate și un Mitică s-ar bucura de o porție din prăjitura ta preferată.

GEMENI S-ar putea ca astăzi să te simți sufletul oricărei întâlniri. Ai putea fi invitat la o masă de onomastică sau ai putea organiza chiar tu o reuniune ad-hoc, cu glume și voie bună. Tradiția spune că e zi de bucurie și dărnicie, iar tu pare că le stăpânești pe amândouă. Dacă ai merge la biserică dimineață, ziua ar putea căpăta un ton mai blând. Seara ar putea fi dedicată prietenilor, cu vorbe, râsete și urări ingenioase.

RAC Duminica aceasta ar putea fi una plină de emoție și recunoștință. Poate vei merge la slujbă împreună cu familia și vei aprinde o lumânare pentru cei dragi plecați. În popor, se spune că de Sfântul Dumitru se deschid porțile iernii, iar tu ai putea simți deja acea melancolie dulce a anotimpului. Ar putea fi o zi bună pentru conversații sincere și pentru a trimite un gând bun tuturor „Dumitrilor” din viața ta.

LEU Duminica ar putea aduce ocazia de a dărui ceva din strălucirea ta celor din jur. Un gest simplu, o floare, o vorbă bună pot fi mai apreciate decât un discurs elaborat. Dacă ai merge la biserică, s-ar putea să descoperi că liniștea te inspiră mai mult decât aplauzele. După-amiaza ar fi potrivită pentru o întâlnire cu cei dragi și, de ce nu, pentru a ridica un pahar în cinstea unui Dumitru.

FECIOARĂ Ai putea descoperi astăzi bucuria din simplitate. Poate ai merge la biserică doar pentru câteva minute, dar acel moment ar putea da sens întregii zile. În tradiția populară, de Sfântul Dimitrie se dăruiesc flori de toamnă, un simbol frumos pentru speranțele tale care abia prind viață. Dacă ai trimite o urare caldă unui Mitică, ai face-o cu eleganță și discreție, exact cum îți stă bine.

BALANȚĂ Ziua aceasta ar putea fi una echilibrată și senină. S-ar putea să începi dimineața cu o cafea și un gând bun, apoi să alegi să mergi la biserică doar pentru a te bucura de liniștea lăcașului. Se spune că de Sfântul Dimitrie vremea prevesteste iarna ce urmează, așa că ai putea privi cerul cu interesul unui meteorolog romantic. Spre seară, ar fi frumos să suni pe cineva drag și să spui „La mulți ani” cu farmecul tău caracteristic.

SCORPION Duminica aceasta ar putea fi mai profundă decât te aștepți. Poate ai merge la slujbă fără plan, dar s-ar putea să pleci de acolo cu un sentiment de împăcare. Tradiția spune că Sfântul Dumitru ocrotește casa și familia, iar tu ai putea simți nevoia să aduci puțină ordine și căldură în jur. O urare sinceră făcută la momentul potrivit ar putea fi felul tău discret de a spune „sunt aici”.

SĂGETĂTOR Ziua ar putea fi veselă și plină de întâlniri. Ai putea participa la o onomastică unde glumele curg la fel de ușor ca vinul, iar optimismul tău natural ar molipsi pe toată lumea. Dacă ai merge la biserică dimineață, ziua ți s-ar așeza frumos, ca o poveste rotundă. Tradiția spune ca de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie că e bine să dăruiești lumânări și mere coapte – gesturi simple care aduc bucurie curată.

CAPRICORN Duminica aceasta, de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, ar putea fi una de reflecție și pace interioară. Ai putea merge la biserică pentru a-ți aduna gândurile, iar seara să o petreci cu oamenii care te fac să te simți acasă. Poate vei aprinde o lumânare pentru cei dragi și vei simți recunoștința aceea liniștită care nu cere cuvinte. O urare scurtă, spusă cu sinceritate, ar putea conta mai mult decât un bildunsgroman de felicitări.

VĂRSĂTOR Duminica Sfântului Dimtrie ar putea fi plină de idei și gesturi neașteptate. Poate vei merge la biserică doar „să vezi ce mai e pe-acolo” și vei descoperi că liniștea locului te inspiră. Tradiția spune că e bine să dăruiești flori în această zi – simbol al speranței și al bucuriei – iar tu ai putea transforma gestul într-un zâmbet oferit cu stil. Seara ar putea aduce o conversație frumoasă cu cineva drag.

PEȘTI Duminica aceasta, de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, ar putea fi o zi de seninătate și introspecție. Ai putea merge la biserică dimineața și s-ar putea să simți că fiecare rugăciune rostită te apropie mai mult de tine însuți. Tradiția spune că cei care se roagă astăzi pentru pace în suflet vor fi binecuvântați cu un an blând. Spre seară, ai putea trimite câteva urări pline de căldură celor care-și serbează ziua și să simți că bucuria lor se întoarce la tine.