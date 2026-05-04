BERBEC

Luni, un detaliu în plus și s-ar putea să-ți scape toate din minte. Probabil, este vorba despre bani! E fantastic că ai o nouă rutină de gândire, dar e important să-ți pui și sănătatea mintală pe primul loc, iar a suporta mai multă anxietate decât poți gestiona, nu e o cale bună. Recuperează timpul pierdut sau termenele limită ratate, marți și miercuri. Calea de a ieși din propriul cap, miercuri, este să te concentrezi pe nevoile altcuiva. Ca să te calmezi joi și vineri, încearcă să te concentrezi asupra vitezei cu care crește iarba. Introspecția ta de sfârșit de săptămână dezminte genul de weekend pe care îl vei avea: plin de acțiune, surprize și oameni surprinzători. Duminică îți recomand un film vechi și bun, de artă, numai pentru cunoscători: ”Călăuza”, capodopera lui Andrei Arsenievici Tarkovski un film greu, din anul 1979.

TAUR

Săptămâna aceasta fii atent la prilejurile de a face bani. Puțini, dar există.Textura zilei tale de luni pare foarte specifică secolului al XIX-lea: afecțiunea, flirtul, grădinile, arta și farmecul pot contribui într-un fel sau altul. Cu scena astfel pusă la punct, marți devine clar că tu ești eroul acestei narațiuni. Miercurea este orice altceva decât plictisitoare. Punctul culminant emoțional de săptămâna aceasta vine joi și vineri. Dacă viața ta ar fi un film, ar exista un moment de intensitate, o ceartă sau un cataclism, urmat de o pasiune extatică, iar sâmbătă, o conversație despre căsătorie. Poate că sună mai mult ca un roman de Jane Austen. În fine, duminica te trimite înapoi în viața reală. Îți recomand un film celebru: ”Și… Dumnezeu a creat femeia!” cu Brigitte Bardot în toată strălucirea ei, un film din 1956.

GEMENI

De fiecare dată când ”aduni numerele”, primești un răspuns diferit. E înnebunitor. Ceea ce ai nevoie este cineva bun la ”matematica amorului”. Delegarea este esențială la începutul săptămânii, mai ales pentru că marțea și miercurea te vor distrage. Să-i lași pe alții să se ocupe de lucruri în timp ce te plimbi prin parcuri braț la braț cu o anumită persoană este o manevră abilă. Joi și vineri, te trezești făcând din nou calcule, deși nu de tip matematic. Calcule emoționale. Inima îți bate cu putere. Sâmbătă, te miști încet, dar duminică accelerezi. Tot duminică îți recomand un roman de care s-a vorbit mult: ”Pentru cine bat clopotele” de Ernest Hemingway.

RAC

Mintea ta gonește la începutul săptămânii și încă simți că rămâi în urmă. Lumea ta merge cu viteză maximă înainte. Cu toate acestea, te bucuri de ritmul frenetic. Dacă ai un moment liber, ai putea încerca să ai o discuție plăcută față în față cu un coleg, dar s-ar putea să fie nevoie să aștepți până miercuri pentru o secundă ca să-ți tragi măcar sufletul. Joi și vineri, ești inutil când vine vorba de a lua decizii, iar sâmbătă, cel mai mic lucru aduce o criză personală majoră. Duminică, reorganizează-te. Fă ceva pentru tine. De exemplu uită-te a câteva episoade, la ”Sfântul” cu Roger Moore, un serial vechi, dar încântător.

LEU

Săptămâna aceasta este vorba despre bani. Îți poți permite un prânz scump, luni, dar un prânz ieftin te va face să te simți mai fericit și mai mulțumit. Ești mai conservator decât de obicei, dar marți și miercuri ești și mai sociabil decât de obicei, o combinație nu prea rea. Aduci o vorbă frumoasă într-o relație. Romantismul este puternic prezent miercuri, dar joi și vineri este în colțurile îndepărtate ale minții tale. Familia ta este mult mai prezentă. Cineva ridică o cortină pentru tine sâmbătă și o lume cu totul nouă apare în ochii tăi. Revino la viața ta amoroasă obișnuită duminică. Un film vechi, franțuzesc, cu Fernandel, te va face să zâmbești larg la epoca atât de simplă și modestă.

FECIOARĂ

Acum că biroul tău este ordonat și un nou premiu pentru performanță remarcabilă atârnă pe peretele biroului tău, ce urmează? Aceasta este întrebarea pe care o ai la începutul săptămânii. Căror proiecte viitoare îți vei dedica acum inteligența? Marți și miercuri, ești plin de idei, dar ești hotărât să faci următorul lucru cât mai profund și semnificativ posibil. Aceasta ar fi o săptămână bună pentru a solicita feedback de la prietenii tăi, o gamă largă de idei. De joi până sâmbătă, ești pierdut în conversații, dar obligațiile familiale de duminică te readuc pe picioare, la activitatea obișnuită. Banii nu sunt foarte bine aspectați, dar știi vorba, dacă nu curge, pică! Îți recomand o carte foarte populară în generația mea, ”Castelul pălărierului” de Cronin. Lectură plăcută!

BALANȚĂ

Niciodată nu știi de unde va veni următoarea idee măreață. Fii atent luni, în orice situație: când stai față în față cu un prieten, când se aude radio sau televizoru, undeva pe fundal. Marți și miercuri, atenția ta către lumea exterioară se inversează și te trezești subiectul interesului tuturor celorlalți (și, probabil, al afecțiunii lor). Dar joi și vineri sunt zile mai reci prin comparație, mai practice și mai profesionale. Banii sunt tema dominantă sâmbătă, dar duminica este despre idealism și fapte bune. Și poate treci pragul Bisericii să vezi ce mai face Prietenul nostru al tuturor, cel care S-a jertfit pentru noi.

SCORPION

O mică favoare pentru un prieten, luni, ceva la care abia te gândești, se va întoarce înzecit mai târziu în cursul săptămânii. Între timp, marțea și miercurea necesită răbdare. Deciziile pot fi dificile, figurile de autoritate pot fi dificile, socializarea poate fi dificilă. Dar aceasta este doar o mică problemă. Adevărata problemă este că pierzi bani. O hemoragie financiară încă minusculă ca un AVC incipient. Până joi și vineri, valul se schimbă și dintr-o dată ești cea mai norocoasă persoană pe care o cunoști. Magnetismul, energia și puterea îți consolidează talentele tale, deja formidabile. Renașterea și regenerarea sunt temele tale de sâmbătă, iar duminica te găsește asumându-ți riscuri. Tot duminică te poți opri asupra uni film de cinematecă, ”Contele de Monte-Cristo” din anul 1954, cu Jean Marais. A fost primul film pe care l-am văzut și nu o să-l uit niciodată, impresa a fost colosală, chiar dacă filmul nu este genial.

SĂGETĂTOR

Doar pentru că șeful tău este o pacoste la începutul săptămânii nu înseamnă că poți pleca după prânz și să nu te mai întorci. Ai obligații față de anumite persoane, nu uita asta. Și apoi banii, nu uita că îți trebui bani. Din fericire, miercurea, interacțiunile tale cu ceilalți sunt extrem de recompensatoare. Oamenii te copleșesc cu ”cadouri”, sau măcar nu te mai vorbesc de rău. O perioadă. Ești plin de recunoștință, ceea ce ar putea explica de ce ești mai mult pierdut în propriile gânduri, joi și vineri. Imaginația ta este activă și ești perfect fericit să fii singur. Până sâmbătă, te gândești la imaginea de ansamblu, dar duminică ești prea ocupat să te joci cu prietenii ca să te mai gândești la altceva. O carte bună. Sau un serial bun. ”Verdict, crimă!” cu Angela Lansbury, un prilej de a vedea performanțe actoricești de excepție într-o lume normală, sau aproape normală.

CAPRICORN

O săptămână de recesiune. Fii foarte atent pe ce dai banii, sau dacă chiar este necesară cumpărătura respectivă. Cele mai utile informații pot veni de foarte, foarte departe luni, prin telefon sau e-mail. Moralul îți este ridicat (avantajul suplimentar de a fi în contact cu un vechi prieten). Orice este posibil. Acesta este principiul animator al zilelor de marți și miercuri. Joi și vineri, ești atât de concentrat încât poți auzi ce gândește pisica ta. Dacă nu ai pisică, ia una! Unele dintre cele mai bune gânduri ale tale s-ar putea întâmpla într-un restaurant aglomerat. Sâmbătă, te detașezi de cercul tău social într-o asemenea măsură încât cineva îți flutură mâna în fața feței și spune: „Bună, este cineva acasă?” Duminica este o zi bună pentru a te reconecta. Cu arta și cultura. O carte de Dan Brown, ai de unde alege.

VĂRSĂTOR

Trotuarul poate fi neted și curat (suficient de neted pentru a patina pe el, suficient de curat pentru a mânca pisicile de pe el), dar ce se întâmplă sub pământ? Este această cale pe care te afli la fel de stabilă pe cât crezi? Scepticismul este util la începutul săptămânii, dar nu fi atât de sceptic încât ceilalți (în mod eronat) să simtă că îi judeci (asta s-ar putea întâmpla miercuri). Joia și vinerea reprezintă un sfârșit lent al săptămânii de lucru. Te simți ciudat din cauza a ceva, dar e greu să-ți dai seama ce anume. Îți va deveni mai clar sâmbătă: are legătură cu tensiunea dintre intimitate și expunere. Nu socializa până duminică. Duminică te poți uita la câteva episoade din ”Stargate SG-1”. Mulți adepți ai teoriei conspirației spun că a fost făcut la ”sugestia” Pentagonului, ca să acopere ”adevăruri incomode”.

PEȘTI

O săptămână în care te gândești la bani. Foarte bine, dar nu îi cheltui, decât pe cumpărături necesare. În fiecare zi înveți mai multe despre „știi-tu-cine”, chiar și în zilele în care nu vă vedeți. Singura problemă cu a nu vă vedea este însă că te încurajează să supraanalizezi totul. Până la mijlocul săptămânii, s-ar putea să fi construit o istorie elaborată a depunerilor și retragerilor emoționale care, sincer, are puțin de-a face cu realitatea interacțiunilor tale cu această persoană. Așa că fii atent. Calmează-te. Convingerea ta de la sfârșitul săptămânii că te vorbesc toți peste tot, poate conține un sâmbure de adevăr, dar abordează subiectul acordându-i în același timp prezumția de nevinovăție. Duminica este o zi norocoasă. O zi în care te poți uita la desene animate, cele cu Tom și Jerry sunt adorabile.