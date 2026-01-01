Pe 26 ianuarie 2026, planeta Neptun își face intrarea în semnul Berbecului pentru prima dată din 1861, semnalând un val de inițiative radicale în activism politic și spiritual.

La scurt timp, pe 13 februarie, Saturn va intra și el în Berbec, declanșând un ciclu de responsabilitate și maturizare personală, în special pentru persoanele aflate în perioada de „revenire Saturn”, un moment astrologic asociat cu momente importante de creștere și testare personală.

Pe 25 aprilie, Uranus își începe tranzitul în semnul Gemenilor pentru prima dată din 1941, sugerând transformări majore în comunicare, tehnologie și mass‑media, domenii guvernate de acest semn aerian. Pe 19 iunie, Chiron pătrunde în Taur, inițiind un accent pe vindecare legată de corp, bunăstare, resurse financiare și conexiune cu mediul, deși planetă va reveni temporar în Berbec mai târziu în an.

La finalul lunii iunie, 30 iunie 2026, Jupiter intră în Leu, aducând energie de expansiune, exprimare puternică de sine și optimism.

Anul va fi marcate și de eclipse importante pe axele Leu–Vărsător și Fecioară–Pești, reluând fire narative mai vechi și punând accent pe identitate, comunitate și evoluție colectivă.

De asemenea, retrogradarea lui Venus între 3 octombrie și 13 noiembrie va impulsiona o reevaluare profundă în ceea ce privește iubirea, valorile personale și conexiunile afective.

Un eveniment astrologic rar va avea loc pe 20 februarie, când Saturn și Neptun vor forma o conjuncție exactă la 0° în Berbec — considerată un punct de resetare astrologică – iar în iulie 2026 va fi posibilă formarea unei configurații planetare complexe („Basket”) care, potrivit astrologilor, promite transformări sociale semnificative.

Pe lângă aceste tranzituri globale, fiecare dintre cele 12 semne zodiacale va resimți energiile anului 2026 în moduri specifice, de la începuturi îndrăznețe pentru Berbec, la vindecare profundă pentru Taur, treceri semnificative în comunicare pentru Gemeni și perioade de expansiune personală pentru Leu.

Impactul acestor tranzituri va influența direcțiile de viață, prioritățile și potențialele realizări ale nativilor din fiecare semn.

Pe măsură ce anul 2026 progresează, este recomandat ca fiecare semn zodiacal să observe atent perioadele de retrogradare și eclipse, care pot aduce momente de reflecție și reevaluare. Aceste intervale favorizează ajustarea obiectivelor personale, curățarea situațiilor care nu mai servesc dezvoltării și planificarea strategică pentru a profita de energiile pozitive ale tranziturilor favorabile.

De asemenea, anul va evidenția importanța echilibrului între acțiune și introspecție. Energia expansivă a lui Jupiter în Leu și influențele Uranus și Chiron vor stimula inițiative noi, dar vor solicita în același timp răbdare și adaptabilitate.

Astfel, 2026 poate fi un an de creștere semnificativă, transformare personală și consolidare a relațiilor, atât la nivel individual, cât și colectiv.