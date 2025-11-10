Bogdan Badea, președintele directoratului Hidroelectrica, a precizat că, în perioada Black Friday, compania pregătește o inițiativă comercială dedicată clienților casnici.

El a menționat că Hidroelectrica intenționează să aducă o „surpriză plăcută” la sfârșitul lunii, evidențiind că luna noiembrie nu s-a încheiat și că momentul reducerilor continuă. Potrivit acestuia, competiția din piață îi motivează pe marii furnizori să își adapteze prețurile, ceea ce, în opinia sa, contribuie la normalizarea pieței.

Oficialul a subliniat că Hidroelectrica practică deja tarife avantajoase pentru populație, amintind că „la noi este Black Friday în fiecare zi”, făcând referire la prețurile scăzute oferite constant de companie.

În același timp, Badea a adăugat că o piață liberă permite dezvoltarea unor soluții comerciale mai eficiente, dar acestea trebuie susținute de investiții consistente în infrastructură energetică.

„Chiar sper că este ultima oară când ne mai confruntăm cu reglementări. Uitându-mă zilele trecute, sigur, toată România a sărbătorit un eveniment cu tradiţie în alte părţi, dar l-am importat şi noi, Black Friday, mă bucur să constat că foarte mulţi din marii furnizori de energie au adus preţurile în zona preţurilor pe care Hidroelectrica le practică pentru populaţie, cu menţiunea că la noi e Black Friday în fiecare zi, dar uşor-uşor piaţa se aşază. Sigur, întotdeauna, competiţia ne motivează şi vom face o surpriză plăcută la sfârşitul acestei luni clienţilor noştri, pentru că nu s-a terminat luna noiembrie şi nici Black Friday nu s-a terminat. Din punct de vedere comercial, putem face lucruri mai bine într-o piaţă liberă, dar aceste lucruri trebuie dublate prin investiţii”, a afirmat Bogdan Badea.

Șeful Hidroelectrica a vorbit și despre problemele cu care se confruntă compania în ceea ce privește dezvoltarea de noi capacități. El a subliniat că este nevoie de toate sursele de producție disponibile – hidro, solar, eolian sau de alt tip – pentru echilibrarea sistemului energetic național.

În opinia sa, competiția între tehnologii nu rezolvă problema producției, fiind necesare investiții în proiecte complementare.

Bogdan Badea a explicat că proiectul centralei de la Răstolița, din județul Mureș, care trebuia să intre în producție în acest an, este blocat din cauza unor procese în instanță. Atât acordul de mediu, cât și autorizația de construire sunt suspendate, iar conducerea Hidroelectrica speră ca situația să fie clarificată până în decembrie.

Totuși, a menționat că centrala nu va putea fi operaționalizată în acest an, deoarece este necesară finalizarea defrișărilor și umplerea lacului de acumulare, proces ce ar putea începe abia după iarnă.

„Nu cred că o canibalizare între tehnologii rezolvă problema. Avem mult mai mulţi prosumatori, avem mult mai multe capacităţi în solar, vom avea capacităţi noi şi în zona de eolian. Toate aceste lucruri vor genera, au nevoie de noi capacităţi în zona de echilibrare şi Hidroelectrica are în portofoliu o serie de investiţii în această direcţie. Din păcate, încă ne mai luptăm cu incoerenţele legislative şi avem blocaje în instanţe pe diverse centrale. Aş da exemplul centralei de la Răstoliţa, care trebuia să intre în producţie anul acesta. Deocamdată este suspendată în instanţă, sunt suspendate atât acordul de mediu, cât şi autorizaţia de construire. Sperăm totuşi că în decembrie acest lucru sa va clarifica. Sigur, nu mai putem să o punem anul acesta, pentru că un element important era finalizarea defrişărilor în cuveta lacului şi umplerea lacului. Probabil că dacă lucrurile se vor clarifica aşa cum ne dorim, în luna decembrie, vom fi capabili să începem umplerea în perioada de viitură, după ce trecem iarna. Deci nu vom beneficia de această capacitate anul acesta”, a explicat Bogdan Badea.

Hidroelectrica a depășit recent pragul de 1 milion de clienți casnici și non-casnici, consolidându-și poziția de lider pe piața de furnizare a electricității, potrivit unui anunț făcut la început de noiembrie.

Compania vinde energia activă la un preț de 0,453 lei/kWh, iar pentru clienții din București, tariful total ajunge la 1,07 lei/kWh.

Bogdan Badea a menționat că Hidroelectrica intră în iarnă cu rezerve mai mari de apă în lacurile de acumulare – 73% față de 63% în aceeași perioadă a anului trecut – ceea ce asigură o bază solidă pentru producția de energie. Cu toate acestea, a arătat că 2025 este cel mai secetos an din istoria companiei, cu o producție estimată la 11 TWh, cel mai mic nivel din ultimele decenii.

„Intrăm în iarnă cu rezerve mai mari. Rezervele din lacurile de acumulare pentru acest an sunt la 73%, comparativ cu 63% anul trecut, iar asta s-a întâmplat în condiţiile în care anul acesta vom reuşi să atingem cel mai sumbru record din istoria Hidroelectrica, undeva la 11 TWh, cel mai secetos an”, a spus șeful Hidroelectrica.

În prezent, Hidroelectrica gestionează un portofoliu de 188 de centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW, precum și parcul eolian Crucea, cu o capacitate instalată de 108 MW, menținându-și statutul de cel mai mare producător de energie regenerabilă din România.