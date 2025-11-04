”Astăzi, 4 noiembrie 2025, Hidroelectrica, a depăşit pragul de 1 milion de clienţi casnici şi non-casnici pe piaţa de furnizare către consumatorul final. Acest moment marchează o etapă simbolică în evoluţia companiei, care a intrat pe segmentul de furnizare directă în anul 2020, devenind în scurt timp unul dintre cei mai importanţi actori din domeniu”, anunţă compania

Potrivit datelor ANRE din iulie, Hidroelectrica deținea o cotă de piață de 17,60% pe segmentul concurențial, urcând astfel pe primul loc în topul furnizorilor de energie din România. Comparativ, în iunie, cota sa de piață era de 15,16%, ceea ce arată că într-o singură lună compania a reușit să devină lider pe piața concurențială.

”Depăşirea pragului de un milion de clienţi reprezintă o confirmare a încrederii pe care românii o au în Hidroelectrica şi în valorile pe care le promovăm: corectitudine, stabilitate, transparenţă şi energie curată. Vom continua cu perseverenţă investiţiile în digitalizare, servicii moderne şi surse regenerabile de producţie, pentru a răspunde aşteptărilor tot mai ridicate ale clienţilor noştri. Vreau să subliniez că Hidroelectrica a dezvoltat cel mai modern portal de contractare online din România, proiectat să deservească atât clienţii casnici, cât şi pe cei din segmentul business, iar platforma se remarcă printr-o interfaţă intuitivă, prietenoasă şi sigură, care simplifică procesul de încheiere a contractelor şi reduce semnificativ timpul necesar formalităţilor administrative”, a declarat Bogdan Badea, preşedintele Directoratului Hidroelectrica.

Compania, cu peste șase decenii de experiență în producția de energie hidro, subliniază că rămâne dedicată producerii de energie 100% verde și susținerii României în atingerea obiectivelor de decarbonizare.

”De la momentul intrării pe piaţa de furnizare a energiei electrice, Hidroelectrica a derulat o serie de proiecte strategice de modernizare menite să îmbunătăţească experienţa consumatorilor şi să consolideze încrederea acestora în companie. Printr-o abordare orientată către client şi eficienţă operaţională, societatea a pus accent pe digitalizarea completă a proceselor interne – de la facturare şi plată, până la gestionarea relaţiei cu utilizatorii. Un element central al acestor demersuri îl reprezintă implementarea platformei „IHidro”, care oferă clienţilor acces rapid la informaţii despre consum, facturi şi plăţi. În paralel, compania a implementat sisteme informatice performante de gestiune a datelor şi interacţiunilor cu clienţii (CRM), care permit un răspuns mai prompt şi personalizat la solicitările acestora”, mai arată compania.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, operând un portofoliu de 188 de centrale hidroelectrice cu o capacitate totală de 6,4 GW, precum și parcul eolian Crucea, cu 108 MW instalați.