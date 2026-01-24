Președintele României, Nicușor Dan, a clarificat sâmbătă rolul coaliției de guvernare în contextul asumării răspunderii Guvernului pe proiecte legislative. El a subliniat că, atunci când Executivul își asumă răspunderea pe o lege sau un pachet de legi, aceasta reflectă susținerea partidelor din coaliție, formată în prezent din patru formațiuni politice.

”În momentul în care Guvernul îşi asumă răspunderea pe o lege sau pe un pachet de legi, Guvernul este sigur, pentru că din Guvern fac parte reprezentanţii a patru partide, Guvernul este singur şi partidele care sprijină Guvernul evident că susţin această măsură. Altfel, Guvernul nu se duce în faţa Parlamentului. Nu facem comedii din relaţia între Guvern şi Parlament. În momentul acesta există o coaliţie de guvernare formată din patru partide. În mod democratic, ele au ales un Guvern. În acest moment este o coaliţie care susţine un Guvern. Eu lucrez cu această autoritate a statului”, a declarat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă ar fi de acord cu înlocuirea premierului Ilie Bolojan, șeful statului a reafirmat că această decizie aparține PNL, subliniind că actuala coaliție alege să mențină conducerea guvernamentală actuală.

”România are o coaliţie, formată din patru partide. Coaliţia are un acord. Acordul spune că, până în aprilie 2027, premierul este dat de PNL. PNL a decis că premier este domnul Bolojan. Nu ştiu ce discuţie putem să avem”, a declarat Nicuşor Dan.

Și premierul Ilie Bolojan a declarat recent că asumarea răspunderii pe anumite proiecte legislative va reprezenta „testul de susținere parlamentară” și că nu anticipează probleme în acest sens. Potrivit planurilor PNL, asumarea răspunderii pentru reforma administrației și pachetul de relansare economică ar urma să aibă loc pe 29 ianuarie, iar măsurile din cadrul acestui pachet legislativ ar trebui finalizate până pe 26 ianuarie.