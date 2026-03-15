Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că Executivul pregătește o inițiativă legislativă care va reglementa situațiile în care pensionarii pot continua să lucreze în instituțiile publice. Potrivit premierului, proiectul ar urma să fie analizat în ședința de Guvern de săptămâna viitoare, după care va fi transmis Parlamentului.

Una dintre principalele măsuri luate în calcul vizează persoanele care beneficiază de pensii speciale și care, după pensionare, sunt reangajate în sectorul public.

„Cumulul pensiei cu salariul (în instituţiile publice – n.r.) va fi posibil dacă renunţi la 85% din valoarea pensiei, pensie specială. Dacă ai lucrat la pensie contributivă, şi-ai făcut toată vechimea, nu e niciun fel de problemă. Avem cel puţin 15.000 de angajaţi în această situaţie şi atunci noi trebuie să face, o reducere de personal în administraţie, e anormal să dai un om care nu are altă sursă de venit şi să ţii un om care s-apensionat la 50-52 de ani, s-a reangajat a doua zi la stat și care are, totuşi, o sursă de venit”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.

Premierul a explicat că proiectul legislativ nu va afecta persoanele care au pensii calculate pe baza contribuțiilor și care au ieșit la pensie după ce au acumulat întreaga vechime în muncă.

În schimb, autoritățile consideră că situațiile în care angajați ai statului se pensionează la vârste relativ mici și revin imediat în administrație trebuie reglementate mai strict.

Potrivit șefului Guvernului, în prezent există mii de cazuri în care persoane pensionate din sistemul public continuă să lucreze în instituții ale statului, beneficiind simultan de pensie și salariu.

Ilie Bolojan a subliniat că această reformă nu este motivată doar de considerente de echitate socială, ci și de necesitatea menținerii echilibrului financiar al sistemului de pensii.

„Nu e doar o problemă de echitate, e pur şi simplu o problemă de suportabilitate economică”, a spus premierul.

El a atras atenția că sistemul de pensii se confruntă cu presiuni tot mai mari, mai ales în domeniile în care pensionările au loc la vârste relativ scăzute.

În opinia sa, dezvoltarea economică și stabilitatea sistemului social depind de creșterea numărului de persoane active pe piața muncii.

„Nu ne putem gândi că ne va fi mai bine, dacă nu sunt mai mulţi oameni în economia românească”, a adăugat Ilie Bolojan.

După dezbaterea în Guvern, proiectul de lege privind cumulul pensiei cu salariul în sectorul public va fi transmis Parlamentului pentru adoptare. Executivul mizează pe sprijinul legislativului pentru a introduce reguli mai clare privind reangajarea pensionarilor în instituțiile statului.

Autoritățile susțin că noile prevederi ar putea contribui atât la eficientizarea administrației publice, cât și la reducerea presiunii asupra bugetului de stat, într-un context în care reformarea sistemului de pensii rămâne una dintre principalele teme ale politicii economice.