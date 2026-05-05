Guvernul României a adoptat o Hotărâre prin care fermierii vor beneficia de decontarea parțială a costurilor cu energia electrică utilizată în sistemele de irigații aferente anului 2025. Măsura permite efectuarea plăților până la data de 31 mai 2026 și vizează reducerea presiunii financiare din sectorul agricol.

Decizia este justificată de creșterea costurilor la energie, dar și de impactul persistent al secetei asupra producției agricole, factori care au afectat semnificativ capacitatea de operare a fermierilor în ultimii ani.

Potrivit actului normativ, cheltuielile cu energia electrică pentru irigații vor fi acoperite din bugetul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), în limita fondurilor alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Nivelul de sprijin poate ajunge până la 50% din valoarea costurilor eligibile.

Această schemă de compensare are rolul de a menține funcționale sistemele de irigații și de a preveni blocajele financiare în exploatațiile agricole, într-un context economic marcat de volatilitatea prețurilor la energie.

Guvernul a stabilit și un mecanism rapid de aplicare a măsurii. În termen de cinci zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii, Ministerul Agriculturii va emite ordinul necesar pentru stabilirea cotei exacte de decontare.

Ulterior, ANIF va solicita deschiderea creditelor bugetare, astfel încât plățile către beneficiari să fie realizate fără întârzieri suplimentare.

Executivul a explicat că această decizie a fost necesară în contextul întârzierii transmiterii facturilor de energie de către furnizori, precum și al constrângerilor bugetare din anul 2025. Acești factori au făcut imposibilă decontarea în cursul aceluiași an.

Viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a subliniat caracterul aplicat al măsurii, precizând că sprijinul este direcționat exact către acoperirea costurilor energetice din irigații:

„Prin această Hotărâre, asigurăm decontarea în cotă de până la 50% a cheltuielilor cu energia electrică utilizată pentru irigaţii, o măsură concretă de sprijin pentru fermieri într-un context dificil. Chiar dacă facturile au fost transmise cu întârziere, garantăm că aceste costuri vor fi acoperite din bugetul alocat, astfel încât agricultorii să îşi poată continua activitatea fără blocaje financiare şi să pregătească în bune condiţii noul an agricol”, a declarat viceprim-ministrul, ministrul interimar al agriculturii, Tanczos Barna, citat în comunicat.

Prin această schemă de sprijin, Guvernul urmărește reducerea presiunii financiare asupra producătorilor agricoli și asigurarea continuității activităților de irigații, esențiale pentru stabilitatea producției agricole.

Măsura este considerată parte a strategiei de adaptare la condițiile climatice dificile și la creșterea costurilor operaționale din agricultură, având ca obiectiv final pregătirea mai eficientă a noului an agricol.