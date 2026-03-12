Executivul a aprobat o ordonanță de urgență prin care stabilește cine va administra o serie de bunuri din domeniul public al statului care, până în prezent, nu aveau un administrator desemnat.

Potrivit autorităților, această măsură este necesară pentru a permite gestionarea eficientă a acestor active și pentru a evita blocaje administrative care împiedicau investițiile sau lucrările de întreținere.

Conform comunicatului transmis de Guvern, una dintre principalele mize ale ordonanței este valorificarea mai eficientă a infrastructurii pentru tineret și sport.

Executivul urmărește, prin această măsură, o mai bună utilizare a taberelor școlare și a centrelor de agrement din patrimoniul public al statului.

Autoritățile consideră că clarificarea regimului de administrare va permite accesarea mai ușoară a fondurilor europene și naționale destinate modernizării acestor infrastructuri și va facilita investițiile în domeniul sportiv.

„Astfel, bunurile mobile şi imobile care nu au fost preluate prin protocol de predare-preluare, în conformitate cu prevederile OUG nr. 121/2021 şi ale OUG nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale, se dau în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, pentru desfăşurarea activităţilor din domeniul sportului. Bunurile respective sunt supuse regimului juridic al proprietăţii publice a statului, fiind înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului”, se arată în comunicat.

Conform ordonanței de urgență, Agenția Națională pentru Sport va avea un rol central în administrarea acestor active și în clarificarea statutului juridic al bunurilor.

Instituția are obligația ca, în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a actului normativ, să realizeze sau să actualizeze documentația cadastrală și de carte funciară pentru bunurile imobile. De asemenea, agenția trebuie să evalueze aceste active și să actualizeze informațiile din inventarul centralizat al bunurilor publice.

Măsuri pentru investiții și descentralizare administrativă

„Măsurile adoptate permit exercitarea obligaţiilor legale privind administrarea bunurilor proprietate publică – inclusiv efectuarea lucrărilor de conservare, reparaţii şi investiţii, realizarea operaţiunilor de carte funciară şi actualizarea inventarului centralizat – precum şi continuarea procesului de descentralizare a direcţiilor judeţene pentru familie şi tineret şi a direcţiilor judeţene de sport. Agenţia Naţională pentru Sport are expertiză în administrarea infrastructurii sportive, ceea ce asigură o gestionare eficientă a bazelor de agrement frecventate de tineri, contribuind la dezvoltarea sportului de masă, la promovarea educaţiei fizice şi la revitalizarea infrastructurii sportive pentru tineret”, conform comunicatului.

Prin aceste măsuri, Guvernul urmărește revitalizarea infrastructurii sportive și crearea unor condiții mai bune pentru activitățile destinate tinerilor.

Ordonanța adoptată de Guvern include și o prevedere care permite desemnarea Companiei Naționale de Investiții ca unitate de implementare pentru proiectele de infrastructură spitalicească finanțate din fonduri europene.

Această modificare ar putea accelera dezvoltarea unor proiecte importante din domeniul sănătății, în special cele finanțate prin programe europene.

Guvernul mai precizează că situația actuală a fost generată de faptul că transferul unor bunuri între fostul Minister al Tineretului și Sportului și fostul Minister al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse nu a fost finalizat.

Problema a persistat și în anul 2024, în contextul reorganizării administrației publice centrale și al fuziunii Ministerului Familiei cu Ministerul Muncii, realizată prin OUG nr. 153/2024.

Prin noua ordonanță de urgență, Executivul încearcă să rezolve aceste blocaje administrative și să clarifice regimul de administrare al bunurilor din patrimoniul public al statului.