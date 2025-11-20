Guvernul laburist britanic a anunțat o serie de modificări semnificative privind acordarea rezidenței permanente pentru străinii aflați legal în țară. Potrivit noilor reguli, solicitarea acestui statut nu va mai fi posibilă decât după zece ani de ședere, față de cinci ani cât era până acum.

Anunțul a fost făcut de ministrul de interne, Shabana Mahmood, în Camera Comunelor, la câteva zile după o serie de măsuri menite să descurajeze imigrația ilegală. Modificările reflectă, de asemenea, dorința guvernului de a reduce și fluxul imigrației legale, o poziție susținută de premierul Keir Starmer, sub presiunea partidului antiimigrație Reform UK, condus de Nigel Farage.

‘Instalarea definitivă în această ţară nu este un drept, ci un privilegiu care trebuie să fie meritat’, a declarat Shabana Mahmood, ea însăşi fiica unor imigranţi pakistanezi.

Noile reguli prevăd ca termenul de așteptare pentru rezidență permanentă să crească la 15 ani pentru cei care au beneficiat de ajutoare sociale mai puțin de un an și la 20 de ani pentru cei care au primit sprijin social mai mult de un an. În același timp, sectorul medical rămâne exceptat: medici și asistente vor putea solicita rezidența permanentă după cinci ani, având în vedere nevoia acută de personal.

Procedura va fi, totuși, mai rapidă pentru persoanele cu venituri mari și pentru antreprenori, care vor putea obține rezidență permanentă după numai trei ani. Estimările guvernamentale indică că până în 2030, aproximativ 1,6 milioane de străini ar putea obține acest statut.

Noile măsuri vor fi supuse unei consultări publice de 12 săptămâni, iar guvernul speră să implementeze unele dintre ele începând din aprilie. În plus, solicitanții vor trebui să demonstreze un cazier judiciar curat, un nivel corespunzător de limba engleză și să nu aibă datorii restante.