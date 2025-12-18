Guvernul Bolojan a decis să acorde bani elevilor care au obținut media 10 la examenele importante. Elevii de clasa a VIII-a care au luat media 10 la Evaluarea Națională vor primi 2.000 de lei fiecare. Absolvenții de liceu care au luat media 10 la Bacalaureat vor primi 5.000 de lei fiecare.

Ministrul Educației, Daniel David, se bucură că Executivul a fost de acord cu această susținere pentru tinerii excepționali, chiar dacă țara se află încă sub efectul măsurilor bugetare. David a declarat că, după măsurile bugetare și reformele realizate, educația intră treptat într-o fază de stabilizare și creștere, iar susținerea tinerilor excepționali reflectă acest lucru.

„Mă bucur că, deşi ţara este încă sub efectul măsurilor fiscal-bugetare, am găsit deschidere din partea Guvernului pentru această susţinere a tinerilor de excepţie. Aşa cum am mai declarat, domeniul educaţiei-cercetării a trecut de furtuna fiscal-bugetară, iar acum, odată ce am implementat atât reforme necesare – care, prin schimbări paradigmatice, ne pun pe o traiectorie de modernizare decisivă -, cât şi măsuri fiscal-bugetare – care ne-au salvat salariile şi bursele în 2025 -, este timpul pentru stabilizare şi creştere”, afirmă David.

Vă reamitim că, în vara acestui an, 42 de absolvenți de liceu au luat media 10 la Bacalaureat (32 în iunie, 1 în sesiunea specială și 9 la Bacalaureatul german), iar 85 de elevi de clasa a VIII-a au luat media 10 la Evaluarea Națională.

Un proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local Sector 2 propune majorarea burselor de merit pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Documentul vizează anul școlar 2025–2026 și prevede o suplimentare de 500 de lei pe lună pentru bursele de merit finanțate din bugetul local.

Majorarea se aplică elevilor care obțin rezultate excepționale la învățătură, conform criteriilor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 732/2025. Aceeași suplimentare este prevăzută și pentru bursele de merit acordate elevilor cu performanțe la competiții școlare. Bursele se acordă cu condiția ca media generală din anul școlar anterior, media de admitere sau media primelor două intervale de cursuri din anul școlar curent să fie egală cu 10.00.

Pe lângă bursele de merit, proiectul propune și majorarea burselor sociale. În acest caz, suplimentarea ar urma să fie de 200 de lei pe lună. Măsura este destinată elevilor proveniți din medii vulnerabile și urmărește sprijinirea accesului la educație. Potrivit documentației, peste 8.000 de elevi din Sectorul 2 ar putea beneficia de aceste majorări, dacă hotărârea va fi adoptată. Fondurile necesare pentru implementarea măsurilor vor fi asigurate din bugetul local.

Pentru anul 2026, Primăria Sectorului 2 ar urma să aloce aproximativ 21.700 de mii de lei pentru plata burselor suplimentate. La această sumă se adaugă alți 7.400 de mii de lei, necesari pentru acoperirea ultimelor patru luni ale anului 2025.

Consiliile de administrație ale unităților de învățământ din sector vor avea responsabilitatea verificării eligibilității elevilor și a corectitudinii documentelor depuse. În situațiile în care apar suspiciuni privind acordarea burselor, pot fi solicitate anchete la nivel local pentru clarificarea situațiilor semnalate.