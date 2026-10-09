Guvernul aprobă ajutoare de aproape 19 milioane de lei. Cine va primi alimente și produse de strictă necesitate

Guvernul a aprobat vineri, 9 octombrie, distribuirea gratuită a unor produse din rezervele de stat, în valoare de 18,87 milioane de lei, fără TVA. Ajutoarele sunt destinate serviciilor sociale care îngrijesc persoane cu dizabilități, copii din sistemul de protecție, vârstnici și persoane fără adăpost. Produsele includ alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru dormit și materiale de igienă personală. Distribuirea se va realiza prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului.

Guvernul a decis scoaterea din rezervele de stat a mai multor categorii de produse de strictă necesitate, care vor fi oferite gratuit serviciilor sociale destinate persoanelor vulnerabile, în baza hotărârii aprobate vineri.

În categoria alimentelor sunt incluse paste făinoase, mălai, zahăr, făină, orez, ulei rafinat de floarea-soarelui, gem și cașcaval.

Pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, autoritățile vor pune la dispoziție lenjerie intimă bărbătească, respectiv chiloți și indispensabili, ciorapi pentru bărbați, treninguri, tricouri și pelerine de ploaie. Lista cuprinde, de asemenea, bocanci bărbătești și cizme de cauciuc.

Serviciile sociale vor primi și articole necesare pentru odihnă și dormit, respectiv paturi, saltele, cearșafuri, perne, pături și fețe de pernă. La acestea se adaugă batiste și truse de igienă personală destinate copiilor, femeilor și bărbaților.

Distribuirea ajutoarelor aprobate de Guvern va începe prin transferul produselor de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Predarea se va efectua în baza unui protocol în care vor fi precizate cantitățile alocate și modalitatea de predare-preluare a bunurilor.

Ulterior, produsele vor fi direcționate către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului din județe și din sectoarele municipiului București. Aceste instituții vor avea responsabilitatea repartizării ajutoarelor către serviciile sociale beneficiare.

În situațiile în care anumite centre primesc cantități mai mari decât necesarul propriu, produsele rămase disponibile vor putea fi redistribuite către alte servicii sociale publice, cu respectarea prevederilor legale.

Pentru livrarea produselor către destinatari, Guvernul a stabilit ca transportul să fie efectuat cu mijloacele aflate la dispoziția Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Costurile aferente transportului și livrării vor fi acoperite din veniturile proprii ale activității de intervenții operative și de administrare a rezervelor de stat.

Valoarea totală a produselor aprobate pentru distribuire gratuită se ridică la 18.872.200 de lei, fără TVA, potrivit hotărârii adoptate de Executiv.

Pentru completarea stocurilor din rezervele de stat, după scoaterea produselor destinate serviciilor sociale, Guvernul a prevăzut alocarea unor fonduri de la bugetul de stat.

Suma maximă stabilită pentru reîntregirea rezervelor este de 22.725.142 de lei, inclusiv TVA.