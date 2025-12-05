Guvernul României a avizat declanșarea procedurilor de expropriere pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraș, sectorul Boița–Avrig. Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, care a precizat că măsura vizează peste 1.900 de imobile.

Valoarea totală estimată a despăgubirilor depășește 2,2 milioane de lei, sumele fiind asigurate exclusiv din fonduri externe nerambursabile. Potrivit autorităților, această etapă este esențială pentru evitarea blocajelor administrative și pentru accelerarea calendarului de execuție.

Tronsonul face parte din proiectul mai amplu care urmărește realizarea unei conexiuni rutiere moderne între Sibiu și Brașov, considerată o axă strategică pentru transportul din zona centrală a țării.

Ministrul Transporturilor a arătat că aprobarea exproprierilor se înscrie într-un pachet mai amplu de acte normative adoptate de Guvern, care vizează infrastructura rutieră și feroviară.

În aceeași ședință, Executivul a aprobat acceptarea amendamentelor la Convenția COTIF, prin care sunt actualizate regulile de interoperabilitate feroviară internațională, siguranța circulației și admiterea tehnică a materialului rulant. Măsurile aliniază România la standarde europene și internaționale, potrivit ministrului.

„Guvernul a aprobat un pachet important de acte normative pentru modernizarea infrastructurii rutiere şi feroviare. În cadrul şedinţei de astăzi Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii: acceptarea amendamentelor la Convenţia COTIF (OTIF). Au fost actualizate regulile de interoperabilitate feroviară internaţională, admiterea tehnică a materialului rulant şi siguranţa circulaţiei, aliniind România la cele mai noi standarde europene şi mondiale”, a transmis ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, într-o postare pe Facebook.

Totodată, Guvernul a decis suplimentarea fondurilor pentru lucrările de pe Autostrada Orăștie–Sibiu, lotul Săliște, în vederea finalizării despăgubirilor și deblocării lucrărilor restante în zonă.

„Au fost relocate şi majorate sumele (din fonduri externe nerambursabile) pentru finalizarea despăgubirilor şi deblocarea lucrărilor”, a mai precizat ministrul Transporturilor.

Pe un alt traseu strategic, Autostrada Sibiu–Pitești, lucrările avansează într-un ritm susținut pe secțiunea Boița–Cornetu, considerată una dintre cele mai dificile porțiuni ale A1. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că șantierul funcționează 24 de ore din 24.

„Lucrări 24 de ore din 24 de ore în munți!”, a transmis Cristian Pistol într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, asocierea de constructori turci Mapa–Cengiz a mobilizat aproximativ 400 de muncitori și 100 de utilaje. Stadiul fizic al lucrărilor pe întregul tronson a ajuns la peste 7%, iar în zonele unde există autorizații de construire, ritmul este mai avansat.

„Pe tot șantierul stadiul fizic a ajuns deja la 7,20%, dar punctual (acolo unde sunt deja emise Autorizații de Construire) lucrările avansează considerabil”, notează șeful CNAIR.

La Tunelul Robești, una dintre structurile-cheie ale secțiunii, se lucrează continuu, fiind deja străpunși aproximativ 160 de metri pe o galerie și 100 de metri pe cealaltă.

„Aici se lucrează non-stop, 24/7, pentru a străpunge zonele cu stâncă. S-a avansat deja 160 m pe galeria dreaptă și 100 m pe cea stângă”, spune el.

În paralel, toate cele cinci viaducte autorizate au fundațiile finalizate, iar producția tablierului metalic a început într-o fabrică din Sibiu.

Secțiunea Boița–Cornetu are o lungime de 31,33 kilometri și include șapte tuneluri și 48 de poduri și viaducte. Potrivit CNAIR, acest lot reprezintă una dintre cheile traversării Carpaților și este esențial pentru finalizarea integrală a autostrăzii până la sfârșitul lui 2028.

Autoritățile susțin că monitorizează permanent atât procedurile administrative, cât și stadiul lucrărilor din teren.