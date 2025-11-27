Guvernul a aprobat strategia națională pentru promovarea produselor românești din agricultură și alimentație pentru perioada 2025 – 2029, împreună cu planul de acțiuni. Scopul principal este să valorifice potențialul României în acest sector, să crească prezența produselor românești pe piața internă și internațională și să sprijine dezvoltarea satelor și comunităților rurale.

Strategia vrea să facă din sectorul agroalimentar un punct forte al economiei, reducând exportul de materii prime și importul de produse procesate. Obiective principale sunt creșterea consumului de produse românești, promovarea produselor românești pe piețele externe, îmbunătățirea colaborării între autorități, producători și consumatori, inclusiv prin lanțuri scurte de aprovizionare.

Se vor promova toate tipurile de produse românești produse tradiționale, produse ecologice certificate, produse cu indicații geografice sau alte certificări de calitate. Se adresează producătorilor și procesatorilor de produse agroalimentare și consumatorilor.

Direcții de acțiune:

creșterea competitivității sectorului;

extinderea oportunităților economice și dezvoltarea piețelor;

protejarea tradițiilor și identității locale;

stimularea investițiilor;

crearea de locuri de muncă;

creșterea valorii produselor;

promovarea durabilității;

dezvoltarea turismului;

întărirea colaborării între autorități și mediul privat.

Un punct important este crearea unui registru de piață. Aici vor fi trecuți toți producătorii și produsele lor, astfel încât consumatorii să poată găsi mai ușor produse românești de calitate.

Strategia va fi pusă în aplicare și monitorizată de un comitet interinstituțional, care va verifica progresul și va face ajustările necesare. Regulile și instrumentele pentru activitatea comitetului vor fi stabilite ulterior.

Guvernul a aprobat, totodată, cheltuielile pentru organizarea activităților militare dedicate Zilei Naționale a României – 1 Decembrie.

Concret, au fost stabilite măsurile pentru organizarea și finanțarea acestor activități în 2025. Cheltuielile vor acoperi participarea a maximum 600 de persoane din detașamente ale țărilor membre NATO și partenere. Banii vor fi alocați din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale, pentru anul 2025.