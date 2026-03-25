Guvernul României, prin Comitetul de Investiții al Fondului de Fonduri pentru Redresare (Recovery Equity Fund – REF), a aprobat până în prezent finanțarea a 20 de fonduri de venture capital, private equity și infrastructură, cu o valoare totală de 347,5 milioane de euro.

Această inițiativă a contribuit la creșterea record a resurselor atrase pentru piața locală de fonduri de equity, estimate la 260 de milioane de euro în 2024, conform raportului ROPEA.

REF, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și gestionat de Fondul European de Investiții (FEI), are scopul de a sprijini dezvoltarea companiilor românești și de a consolida ecosistemul local de capital de risc.

Până în prezent, peste 90% din capitalul investibil a fost alocat, iar fondurile rămase urmează să fie distribuite până în iunie 2026, conform obiectivelor PNRR.

Fondurile REF sunt administrate de investitori români și regionali. Printre acestea se numără: GapMinder II, Morphosis II, Booster Capital, Early Game Ventures II, Mozaik II, BoldMind, Sparking Capital II, Altamira, dar și fonduri regionale cu alocări pentru România, precum AMC V, Innova/7, BrightCap II, Evolving Europe II, PCP SEE II, CEECAT Capital III, LAUNCHub III și Eleven IV.

Cea mai recentă aprobare a vizat fondul BlackPeak II, administrat de investitori bulgari cu echipă dedicată în București. REF sprijină, de asemenea, investițiile în energie regenerabilă, prin fonduri specializate precum Taaleri SolarWind III.

Majoritatea fondurilor se află în fazele incipiente de investiții, însă estimările indică un capital total direcționat către România de aproximativ 600 milioane euro, de peste 1,5 ori valoarea inițială a alocărilor. Până la sfârșitul anului 2025, REF a investit 123 milioane euro în peste 20 de companii locale, printre care Artesana, 5 to Go, EMI, Silgimar, MeetGeek, The Cat Health Company, Sales Tools, Genezio, Servopedia, Embryos Fertility Clinic și Mark Twain International School.

Primul exit de succes a fost înregistrat de fondul Morphosis II, care a vândut participația sa în Supermarket La Cocoș, generând un randament de peste trei ori valoarea investiției inițiale. Resursele recuperate vor fi reinvestite pentru dezvoltarea unor noi instrumente financiare, creând un mecanism sustenabil de investiții în companii românești.

Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, a subliniat că acest exit confirmă eficiența fondurilor de equity finanțate prin PNRR și sprijinul concret oferit companiilor locale.

Din suma totală, 13,6 miliarde euro reprezintă granturi nerambursabile și 7,8 miliarde euro sub formă de împrumuturi. PNRR susține tranziția verde, digitalizarea, creșterea inteligentă, coeziunea socială și teritorială, sănătatea și reziliența, precum și politicile pentru generația următoare.

Componenta 9 a PNRR, „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, include Instrumente financiare pentru sectorul privat, prin care a fost creat REF, cu o alocare de 400 milioane euro.