Guvernul a adoptat măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie

Guvernul a adoptat joi o Ordonanță de Urgență care stabilește măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie, „pentru a asigura desfășurarea în condiții optime a scrutinului pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al municipiului București și primarii din anumite circumscripții electorale”.

Potrivit Executivului, aceste măsuri sunt necesare deoarece termenul scurt până la începerea perioadei electorale, 2 noiembrie 2025, nu permite finalizarea completă a procedurilor pentru asigurarea materialelor necesare desfășurării alegerilor.

”Concret, prin aceste măsuri se creează cadrul juridic şi se asigură resursele necesare instituţiilor implicate – Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne, Institutul Naţional de Statistică, instituţiile prefectului, autorităţile locale şi organismele electorale – pentru organizarea în condiţii corespunzătoare a alegerilor şi pentru evitarea eventualelor blocaje instituţionale, administrative sau financiare”, arată Guvernul.

Pentru asigurarea imprimării și confecționării materialelor electorale în condiții de siguranță și în termenele legale:

Regia Autonomă „Monitorul Oficial” va tipări buletinele de vot;

Compania Națională „Imprimeria Națională” S.A. va produce timbrele autocolante;

Regia Autonomă „Monetăria Statului” va realiza ștampilele cu mențiunea „VOTAT”.

Costurile aferente vor fi acoperite din bugetul Autorității Electorale Permanente. Hârtia pentru buletine va fi furnizată de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, la prețul de înregistrare în contabilitate, conform specificațiilor tehnice ale produselor aflate în stoc.

Sprijin pentru sistemul informatic de monitorizare a votului

Autoritățile publice centrale și locale implicate vor contribui la implementarea și funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și prevenire a votului ilegal, prin alocarea de personal propriu, inclusiv informaticieni.

Proiect pilot pentru alegătorii cu dizabilități de vedere

Autoritatea Electorală Permanentă va implementa un proiect pilot în cel puțin șase secții de votare din București, destinat facilitării exercitării independente a dreptului de vot pentru persoanele cu dizabilități de vedere, pentru a crește accesibilitatea procesului electoral. Cheltuielile proiectului vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul AEP, în limita sumelor aprobate prin hotărârea Guvernului pentru organizarea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025.

De asemenea, pentru personalul implicat în organizarea scrutinului, se vor menține cuantumurile indemnizațiilor stabilite pentru alegerile din 4 mai 2025.

Cheltuielile privind organizarea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025 vor fi asigurate astfel: