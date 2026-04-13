Această tranzacție marchează un moment rar și semnificativ pentru ecosistemul tehnologic din Franța, unde „exit-urile” (vânzarea companiilor către investitori mai mari) au devenit tot mai puțin frecvente în contextul economic actual, mai ales cele care implică giganți bursieri americani.

WeMaintain s-a impus pe piața europeană prin soluții inovatoare de întreținere pentru ascensoare și scări rulante, utilizând dispozitive conectate (IoT) și analiza datelor în timp real. Tehnologia lor permite trecerea de la o mentenanță reactivă la una predictivă, reducând timpii de nefuncționare și optimizând costurile de operare pentru clienții comerciali și rezidențiali.

Prin această integrare, Otis își consolidează portofoliul digital, combinând experiența sa centenară în inginerie cu agilitatea și soluțiile software de ultimă generație dezvoltate la Paris.

Deși suma exactă a tranzacției rămâne confidențială, surse apropiate procesului indică o structură clară a preluării:

Preluarea controlului: Otis a achiziționat în numerar 80% din capitalul social al WeMaintain.

Structura managerială: Restul de 20% din acțiuni rămân în posesia actualei echipe de conducere a startup-ului, asigurând o perioadă de tranziție lină și continuitate în viziunea tehnologică.

Opțiune de viitor: Acordul include o clauză prin care Otis are opțiunea de a achiziționa și restul de 20% în viitor, devenind astfel proprietar unic.

Vânzarea WeMaintain către un lider de piață de talia Otis confirmă valoarea inovației franceze în domeniul proptech (tehnologie aplicată în imobiliare). Într-o perioadă în care finanțările sunt mai greu de obținut, succesul WeMaintain demonstrează că soluțiile care rezolvă probleme concrete de infrastructură rămân extrem de atractive pentru capitalul strategic internațional.

Preluarea startup-ului francez este văzută de analiști ca o validare a modelului de afaceri bazat pe date, indicând direcția în care se îndreaptă întreaga industrie a transportului vertical: conectivitate totală și inteligență operațională.