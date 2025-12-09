Gheorghe Dincă, în vârstă de 72 de ani, a acuzat o stare generală gravă, iar personalul de pază a fost alertat chiar de el, dimineața, arată surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

Potrivit unor surse din Administrația Națională a Penitenciarelor, angajații unității au alertat conducerea după ce un bărbat de 72 de ani a prezentat semne de indispoziție severă. Înainte ca echipajul medical să ajungă la închisoare, personalul sanitar intern i-ar fi acordat manevre de prim-ajutor.

„Deținutul era umflat tot”, au declarat surse citate de Gândul, sugerând că acesta prezenta edeme vizibile.

Deținutul suferă de diabet zaharat și depresie, iar în ultima perioadă a solicitat întreruperea pedepsei pe motiv de boală. Specialiștii au stabilit însă că problemele medicale pot fi tratate în continuare în sistemul penitenciar, motiv pentru care cererea lui nu a fost aprobată. Potrivit surselor, în momentul în care a cerut ajutorul, Dincă prezenta modificări vizibile, în special la nivelul feței, fiind descris ca având o stare accentuată de umflare.

Polițiștii din unitate au informat conducerea penitenciarului, iar aceasta a decis trimiterea unei ambulanțe cu medic. Până la sosirea echipajului medical, personalul sanitar al închisorii l-a asistat și a încercat să-i amelioreze simptomele, inclusiv prin masaj facial. Nu este pentru prima oară când deținutul prezintă astfel de episoade, solicitând în trecut ajutor specializat.

Potrivit informațiilor, starea lui ar fi influențată și de condițiile din celulă. Se pare că geamul este ținut deschis perioade îndelungate în ciuda temperaturilor scăzute din luna decembrie. Persoanele aflate în secțiunea destinată deținuților vârstnici ar menține geamul deschis din cauza mirosului intens din încăperea foarte aglomerată.

Amintim că Gheorghe Dincă execută o pedeapsă de 30 de ani, fiind găsit vinovat pentru agresarea sexuală și uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, adolescente de 15 și 18 ani. Ulterior, el a distrus trupurile victimelor prin ardere într-un butoi metalic aflat în curtea locuinței sale din Caracal.

Anterior, un fost coleg de celulă a decis să vorbească public despre cum se comportă Dincă în penitenciar și despre discuțiile pe care le-au avut. Potrivit relatărilor din emisiunea TV „Condamnații”, mulți dintre colegii din închisoare evită să stea lângă Dincă, fiind intimidați de felul în care arată și se comportă.