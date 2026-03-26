Germania trebuie să accelereze pregătirile militare și să adapteze industria de apărare la o economie de război, avertizează Andre Wustner
Șeful Bundeswehr, Andre Wustner, susține că Germania trebuie să-și grăbească pregătirile militare și să se gândească la o economie de război pentru că amenințarea Rusiei este deja prezentă și crește. El a mai spus că e o iluzie să credem că președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu s-ar pregăti pentru un conflict militar cu NATO în următorii ani.
Wustner a menționat că pericolul din partea Rusiei există deja și devine mai mare în fiecare zi. El a avertizat că ideea că Putin nu ar fi pregătit până în 2029 este greșită. Wustner a cerut acțiuni rapide pentru întărirea armatei germane și adaptarea industriei de apărare. El a explicat că fabricile de armament din țară trebuie să-și mărească capacitatea și, dacă situația escaladează, să funcționeze non-stop, ca într-o economie de război.
Potrivit lui, țările din Europa de Est tratează deja situația ca pe o fază premergătoare războiului și își întăresc rapid apărarea, așa că Germania ar trebui să facă la fel. Wustner a atras atenția și asupra problemelor strategice ale Occidentului, spunând că atitudinea președintelui SUA, Donald Trump, pe care nu se poate baza nimeni, împreună cu slăbiciunea militară a Europei, au creat un decalaj de descurajare care trebuie rezolvat cât mai repede.
„Pericolul există deja acum – și crește în fiecare zi. Industria internă de armament trebuie să-și extindă capacitatea și într-un final să lucreze 24 de ore din 24 pentru a intra într-un fel de economie de război dacă are loc o escaladare suplimentară. Trebuie să facem și noi același lucru acum”, a punctat Wustner.
Rusia ar putea intensifica atacurile asupra infrastructurii și populației civile, pe fondul războiului SUA–Israel împotriva Iranului, avertizează Andre Wustner
Wustner a spus că războiul recent început de SUA și Israel împotriva Iranului creează o situație favorabilă pentru Kremlin. El a explicat că, întărit de veniturile din vânzarea petrolului și văzând că livrările de sisteme de apărare aeriană către Ucraina scad, Rusia ar putea să-și înăsprească atacurile asupra infrastructurii și populației civile.
Wustner a menționat că incertitudinea dintre aliații europeni ar putea încuraja Rusia să folosească mai mult atacuri hibride și că nu pot fi excluse încălcări ale frontierelor NATO pe Flancul Estic.
„Întărit de veniturile noi din vânzări de petrol și încurajat de scăderea livrărilor de sisteme de apărare aeriană către Ucraina, acesta își poate intensifica și mai mult atacurile brutale asupra infrastructurii și a populației civile”, a precizat Wustner.
