Șeful Bundeswehr, Andre Wustner, susține că Germania trebuie să-și grăbească pregătirile militare și să se gândească la o economie de război pentru că amenințarea Rusiei este deja prezentă și crește. El a mai spus că e o iluzie să credem că președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu s-ar pregăti pentru un conflict militar cu NATO în următorii ani.

Wustner a menționat că pericolul din partea Rusiei există deja și devine mai mare în fiecare zi. El a avertizat că ideea că Putin nu ar fi pregătit până în 2029 este greșită. Wustner a cerut acțiuni rapide pentru întărirea armatei germane și adaptarea industriei de apărare. El a explicat că fabricile de armament din țară trebuie să-și mărească capacitatea și, dacă situația escaladează, să funcționeze non-stop, ca într-o economie de război.

Potrivit lui, țările din Europa de Est tratează deja situația ca pe o fază premergătoare războiului și își întăresc rapid apărarea, așa că Germania ar trebui să facă la fel. Wustner a atras atenția și asupra problemelor strategice ale Occidentului, spunând că atitudinea președintelui SUA, Donald Trump, pe care nu se poate baza nimeni, împreună cu slăbiciunea militară a Europei, au creat un decalaj de descurajare care trebuie rezolvat cât mai repede.

„Pericolul există deja acum – și crește în fiecare zi. Industria internă de armament trebuie să-și extindă capacitatea și într-un final să lucreze 24 de ore din 24 pentru a intra într-un fel de economie de război dacă are loc o escaladare suplimentară. Trebuie să facem și noi același lucru acum”, a punctat Wustner.

Wustner a spus că războiul recent început de SUA și Israel împotriva Iranului creează o situație favorabilă pentru Kremlin. El a explicat că, întărit de veniturile din vânzarea petrolului și văzând că livrările de sisteme de apărare aeriană către Ucraina scad, Rusia ar putea să-și înăsprească atacurile asupra infrastructurii și populației civile.

Wustner a menționat că incertitudinea dintre aliații europeni ar putea încuraja Rusia să folosească mai mult atacuri hibride și că nu pot fi excluse încălcări ale frontierelor NATO pe Flancul Estic.