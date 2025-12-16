Deși este un comportament mental frecvent, ruminarea continuă să fie insuficient discutată, în ciuda impactului semnificativ asupra capacității de concentrare, luării deciziilor, performanței zilnice, odihnei și echilibrului psihologic. Lansarea aplicației Buliga PSY vine ca răspuns acestei realități, oferind un serviciu românesc de suport psihologic digital, accesibil 24/7. Bugetul alocat dezvoltării platformei a fost de 30.000 de euro.

Aplicația mobilă Buliga PSY de asistență emoțională la cerere a fost lansată pe piață în 2024. Soluția a fost creată de psihologul Robert George Buliga, trainer și coach cu o vastă experiență în lucrul individual, dezvoltare emoțională și intervenția în situații de criză.

Echipa de psihologi care asigură serviciile de suport în timp real este selectată pe baza unor criterii stricte, care includ minim trei ani de experiență clinică, diferite specializări certificate și abilități relaționale solide.

„Dincolo de diagnostice, cea mai mare problemă a oamenilor este evitarea. Evităm decizii, conflicte sau emoții dificile, iar ruminarea este modul intelectual prin care reușim să evităm elegant. Buliga PSY a fost creată pentru momentul în care ai nevoie imediat de cineva care să te ajute să ieși din minte și să revii în acțiune”, explică psihologul Robert George Buliga, creatorul aplicației.

Buliga PSY a fost dezvoltată după aproape doi ani de testare, cu o investiție inițială de 30.000 de euro. Platforma are în prezent 500 de utilizatori activi și 150 de abonați, iar arhitectura tehnică permite gestionarea simultană a mii de utilizatori, cu respectarea confidențialității complete.

Serviciile disponibile includ consiliere psihologică cognitiv-emoțional-comportamentală, sesiuni online de grup, monitorizare emoțională și acces la teste psihologice. Echipa de psihologi este selectată pe criterii stricte, care includ minimum trei ani de experiență clinică, specializări certificate și abilități avansate de comunicare.

Oamenii au atât nevoi împlinite, cât și preocupări nerezolvate sau obiective neatinse, care declanșează gândirea repetitivă ca mecanism natural de autoreglare. Ruminarea devine problematică atunci când persoana nu poate nici să atingă un obiectiv, nici să îl abandoneze, rămânând blocată într-un proces mental fără acțiune.

Specialiștii arată că acest blocaj apare, în principal, fie atunci când obiectivul este extrem de greu de atins sau de abandonat, fie din cauza lipsei abilităților specifice de rezolvare a problemei. În aceste situații, gândirea repetitivă nu mai conduce la soluții, ci la evitare.

Ruminarea, introspecția și analiza sunt sănătoase doar atunci când sunt urmate de acțiuni. În lipsa lor, se transformă într-o formă de evitare toxică, care se manifestă prin iritabilitate, anxietate, pierderea încrederii, insomnie și focalizare constantă asupra dificultăților. Aceste manifestări sunt simptome ale ruminării neproductive, nu diagnostice clinice.

Studiile arată că acest tip de gândire se formează adesea timpuriu, prin modele parentale sau experiențe emoționale dificile, și poate reapărea în contexte în care, în trecut, persoana a performat. Ceea ce a funcționat cândva nu mai funcționează în prezent, iar obiceiul mental are nevoie de ajustare.

„Aplicația Buliga PSY a fost concepută pentru a-i ajuta pe utilizatori să treacă de la ruminarea care întreține blocajul la ruminarea constructivă, urmată de pași concreți. Specialiștii platformei identifică tiparele de gândire care nu mai produc rezultate și introduc moduri noi de a gândi, evalua situațiile și acționa, cu scopul de a îmbunătăți claritatea decizională și performanța”, completează Robert George Buliga.

Prin dialog interactiv, aplicația facilitează schimbarea convingerilor și intențiilor, oferă informații validate științific, întrerupe factorii declanșatori din mediul cotidian și antrenează obiceiuri funcționale. De asemenea, utilizatorii sunt ghidați să renunțe la interpretările eronate despre sine și să se reconecteze cu ceea ce este real și aplicabil.

Pentru că evitarea mentală tinde să se extindă în toate domeniile vieții, terapeuții îi sprijină pe utilizatori să își reevalueze preocupările, să își identifice nivelul real al competențelor și să își dezvolte abilitățile necesare pentru obiectivele personale și profesionale. Aplicația funcționează și preventiv, intervenind asupra ruminării înainte ca aceasta să se transforme în comportamente de evitare sau exces.

Utilizatorii pot intra în contact imediat cu un psiholog acreditat, fără programări și fără timp de așteptare, prin mesaje, apeluri audio sau video, într-un format apropiat de viața reală.

Aplicația mobilă Buliga PSY poate fi descărcată din App Store și Google Play și este disponibilă gratuit timp de 14 zile pentru testare nelimitată. Ulterior, abonamentul lunar costă 110 euro și include mesaje nelimitate către echipa de psihologi, sesiuni online de grup, monitorizare cognitiv-emoțional-comportamentală, acces la teste psihologice și suport suplimentar prin apeluri telefonice sau video.

Oferta include și un pachet B2B dedicat companiilor, în valoare de 500 de euro per echipă, precum și planuri de extindere care vizează lansarea unui abonament individual de bază, a unui abonament de familie, a unui abonament anual și intrarea pe piața din SUA.