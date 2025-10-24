În cadrul Galei Capital Companii de elită, ediția 2025, Ursus Breweries a primit „Premiul pentru investiții continue cu impact în comunitate”.

„Mulțumesc pentru premiu, pentru recunoașterea oferită de revista Capital și pentru includerea în acest top. În numele echipei Ursus Breweries, ne bucurăm că acest premiu vine ca o recunoaștere a eforturilor noastre continue de a contribui și de a avea un impact pozitiv în comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. De mulți ani, Ursus Breweries contribuie, în parteneriat cu diverse organizații din țară prin proiecte de mediu, de incluziune socială și, mai ales, prin acțiuni de responsabilizare în ceea ce privește un consum responsabil de alcool. Mulțumim încă o dată pentru această recunoaștere”, a declarat Daniela Amzoiu, Internal & External Communication Manager Ursus Breweries, pe scena Galei Capital.

Ursus Breweries, unul dintre principalii producători de bere de pe piața locală, a realizat în intervalul 2020-2025 investiții majore în modernizarea și dezvoltarea operațiunilor, în valoare cumulată de 67 milioane de euro. Proiectele au vizat extinderea și eficientizarea capacităților de producție, inițiative majore de sustenabilitate, trecerea la echipamente electrice, dar și îmbunătățirea spațiilor de lucru pentru angajați.

„La Ursus Breweries, avem o strategie de dezvoltare pe termen lung, care vizează atât operațiunile directe, cât și impactul asupra lanțului valoric și al comunității. Deși ultimii ani au fost marcați de impredictibilitate fiscală și socială, am continuat și vom continua să implementăm un plan solid de investiții, centrat pe modernizare, eficiență și sustenabilitate. Acest angajament reflectă încrederea noastră nu doar în potențialul companiei, ci și în perspectivele pozitive economice și sociale ale României”, a declarat Dan Timotin, managing director al companiei.

Sustenabilitatea nu este însă doar o parte din strategia Ursus, ci chiar esența acesteia și include de la reducerea emisiilor de carbon și optimizarea utilizării resurselor, până la sprijinirea comunităților locale și promovarea consumului responsabil.

Ursus Breweries se diferențiază pe piața producătorilor de bere din România nu doar prin atenția deosebită acordată componentei de sustenabilitate, ci și prin tradiție și istorie. Compania are în portofoliu o serie de mărci românești emblematice, cu o tradiție cumulată de peste 700 de ani. Printre acestea se numără Timișoreana – prima fabrică de bere înființată pe teritoriul actual al României, în 1718 – și Ursus, prezent încă din 1878.

„Această moștenire, combinată cu inovația și standardele moderne de calitate, ne diferențiază în piață și ne aduce totodată responsabilitatea de a duce mai departe tradiția către cât mai mulți oameni. Cu brandurile tradiționale – Ursus, Ciucaș, Timișoreana – păstrăm rădăcinile și valorile românești, iar în același timp inovăm și ne diversificăm portofoliul pentru a răspunde tuturor preferințelor, inclusiv celor ale noii generații (Gen Z). Astfel, aducem consumatorilor și branduri internaționale premium și super premium, precum Asahi, Pilsner Urquell sau Peroni, dar și inovații în categoria de bere fără alcool”, precizează Dan Timotin.

Un al doilea diferențiator important este reprezentat de cultura organizațională a companiei orientată către oameni. „Activăm într-un ecosistem format, în primul rând, din colegii noștri, apoi din partenerii noștri – distribuitori și parteneri logistici – și, nu în ultimul rând, din consumatorii pe care îi servim zi de zi, cu mândrie, prin produsele noastre. Ne-am angajat să cultivăm un mediu de lucru construit pe principii fundamentale de Diversitate, Echitate și Incluziune – unde fiecare știe că poate fi el însuși, că aportul său contează și că are aceleași oportunități ca oricine altcineva, indiferent cine este, în ce circumstanțe se află sau din ce mediu provine”, mai spune managing directorul companiei.

Revista Capital Top 300 companii este disponibilă la punctele de difuzare a presei și online, pe site-ul edituradecarte.ro. Ediția 2025 a Galei Capital Companii de elită poate fi urmărită pe canalul YouTube Hai România.