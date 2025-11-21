Capital a pus în lumină performanțele remarcabile din spitalele publice și private, din mediul universitar, din industria farmaceutică, precum și din domeniul echipamentelor medicale, rețelelor de clinici și lanțurilor de farmacii, evidențiind reperele unui sistem aflat într-o dezvoltare continuă.

Premianții care au urcat pe scenă reprezintă doar o parte dintre profesioniștii care contribuie, zi de zi, la buna funcționare a sistemului de sănătate din România. În ediția 2025 a revistei Capital – Top 100 Performeri din Sănătate, cititorii vor regăsi și alte proiecte și personalități care reflectă valoarea consolidată în acest domeniu.

Revista poate fi achiziționată începând de vineri, 21 noiembrie, atât de la punctele de difuzare a presei, cât și online, pe edituradecarte.ro.

„Într-un spital sau într-o clinică, performanța nu înseamnă doar tehnologie, ci mai ales oameni, este foarte important ca cei mai buni specialiști să ajungă acolo unde este nevoie de ei. Iar recrutarea lor – știm cu toții – este un proces esențial”, a fost introducerea pentru această distincție.

Fondată în urmă cu 10 ani de către Catrinel Hagivreta-Djafari și fratele său, Medijobs.ro a ajuns astăzi la peste 700.000 de oferte de muncă în domeniul sănătății.

Este un rezultat impresionant, construit prin inovație continuă și prin schimbarea mentalității angajatorilor medicali față de recrutarea digitală – un proces bazat pe potrivire inteligentă, rapidă și eficientă, adaptată realităților moderne.

„Bună seara! Mulțumesc frumos în primul rând organizatorilor pentru că ne onorați cu acest premiu. Și aș vrea să mulțumesc enorm de mult echipei noastre, fără de care nimic nu ar fi posibil. Și în primul rând, tuturor partenerilor noștri care sunt prezenți aici în această seară și care au încredere în Medijobs de peste 10 ani. Mulțumesc frumos!”, a declarat George Hagivreta, COO și cofondator Medijobs, pe scena Galei Capital.

