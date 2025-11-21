Gala Capital Performeri din Sănătate, ediția 2025. Dr. Daniela Ene, premiată pentru performanțe deosebite în promovarea osteopatiei în România

Gala Capital Performeri din Sănătate, ediția 2025, a avut loc miercuri seară, pe 19 noiembrie, unde a reunit personalități marcante din sistemul medical, reprezentanți ai spitalelor publice și private, rețele de clinici, companii farmaceutice, precum și producători de echipamente și suplimente alimentare.

Ajunsă la cea de-a treia ediție, gala s-a consolidat ca un eveniment de referință în recunoașterea performanțelor din domeniul sănătății din România. Organizată anual, aceasta a pus în lumină realizările medicilor, cercetătorilor, cadrelor universitare și ale instituțiilor care contribuie semnificativ la dezvoltarea sistemului medical și la îmbunătățirea calității vieții pacienților.

Un moment important al serii l-a reprezentat lansarea oficială a publicației Capital Top 100 Performeri din Sănătate, ediția 2025, un proiect editorial care oferă o radiografie complexă a sistemului medical românesc, structurată pe 10 categorii, de la „Excelență în medicină” și „Educație și cercetare”, până la „Spitale de stat”, „Spitale private”, „Retail farma” și „Producători de suplimente alimentare”.

În cadrul galei, Premiul pentru performanțe deosebite în promovarea osteopatiei în România i-a fost acordat doamnei dr. Daniela Ene, medic kinetoterapeut la Spitalul Clinic „Sfânta Maria” din București. Cu peste 25 de ani de experiență în sistemul public de sănătate și 11 ani de practică în osteopatie, dr. Ene s-a remarcat prin contribuția sa la dezvoltarea și promovarea acestei terapii noninvazive în România, dar și prin implicarea activă în formarea noilor generații de specialiști.

În intervenția sa, dr. Ene a transmis că vede acest premiu ca pe o recunoaștere a muncii colective a colegilor și profesorilor care au contribuit la formarea sa profesională, precum și a echipei din cadrul Spitalului Clinic „Sfânta Maria”. Ea a mărturisit că experiențele dificile întâlnite de-a lungul carierei au reprezentat o sursă esențială de învățare și motivare, determinând-o să caute permanent soluții și să își depășească limitele.

„Vă mulțumesc tare mult! Este copleșitor de emoționant și de onorant pentru mine să mă aflu în această seară aici. Consider că sunt un purtător de cuvânt și un simbol pentru mulți alți colegi care ar merita să fie aici lângă mine, pe lângă profesori. echipa de la Spital de la ”Sfânta Maria” unde m-am format de 25 de ani, și toți profesioniștii care au contribuit să fiu ceea ce sunt astăzi. Le mulțumesc tuturor cazurilor complicate care nu au răspuns ușor și care nu s-au rezolvat repede și unde durerea nu a plecat imediat, și care nu ne-au dat liniște, și care ne-au motivat să învățăm, să căutăm mai mult, să încercăm mai mult, să ne străduim mai mult, să căutăm și în țară, să căutăm și afară și să nu ne oprim. Atunci când lucrurile se întâmplă frumos și bine, încercăm să le dăm și mai departe și să lăsăm domeniul mai bogat și mai plin și mai util pacienților noștri. Vă mulțumesc tare mult, felicit acest eveniment și această inițiativă, mi se pare minunat. Vă mulțumesc pentru că sunteți!”, a declarat dr. Ene.

