Gabriel Avramescu afirmă, încă din debutul evaluării sale, că anul 2025 a fost marcat de un volum ridicat de activitate și de multiple provocări instituționale, dar și de rezultate considerate vizibile în ariile pe care le coordonează în cadrul ASF. Oficialul pune accent pe efortul echipei și pe continuitatea proiectelor, într-un context financiar și legislativ complex.

În analiza sa, acesta evidențiază importanța relației cu publicul, considerată un element central al funcționării autorității de supraveghere. Într-un mediu în care consumatorii de produse și servicii financiare solicită tot mai frecvent intervenții rapide și explicații clare, structurile ASF au gestionat un volum ridicat de solicitări venite din partea publicului.

„Relaţia cu publicul a reprezentat, şi în 2025, un pilon important al activităţii ASF. Într-un context în care consumatorii au nevoie de răspunsuri rapide şi soluţii clare, colegii mei au gestionat peste 17.000 de petiţii. Call Center-ul ASF a continuat să fie un canal eficient de dialog, preluând şi soluţionând peste 15.000 de apeluri, în creştere cu 12,4%. Aceste rezultate arată că protecţia consumatorului nu este doar un obiectiv asumat, ci o preocupare constantă”, scrie Gabriel Avramescu, pe Facebook.

Potrivit acestuia, cifrele reflectă nu doar o intensificare a interacțiunii cu publicul, ci și consolidarea mecanismelor prin care ASF încearcă să răspundă mai eficient nevoilor consumatorilor din piețele supravegheate.

Gabriel Avramescu subliniază că educația financiară a rămas una dintre direcțiile strategice ale ASF în 2025, fiind tratată ca o investiție pe termen lung în funcționarea sănătoasă a piețelor financiare. Potrivit acestuia, instituția a urmărit nu doar continuitatea programelor existente, ci și diversificarea lor, pentru a ajunge la categorii cât mai largi de public.

În cursul anului, programele de educație financiară au fost adaptate la nevoile diferitelor segmente de participanți, de la elevi și studenți până la publicul larg interesat de funcționarea piețelor financiare. Lectorii ASF au fost implicați în activități desfășurate la nivel național, dar și în afara granițelor României.

„Am diversificat programele derulate, astfel că peste 31.000 de persoane din România au participat în 2025 la activităţi de educaţie financiară susţinute de lectorii ASF. Mai mult, am extins programele şi peste Prut, oferind informaţii despre funcţionarea pieţelor financiare pentru peste 2.400 de elevi şi studenţi din Republica Moldova”, a adăugat el.

Oficialul consideră că aceste inițiative contribuie la creșterea nivelului de înțelegere a produselor financiare și la formarea unui comportament mai responsabil în rândul participanților la piață.

Gabriel Avramescu a făcut referire și la activitatea desfășurată în zona pieței de capital, sector a cărui coordonare a preluat-o în luna august 2025. În această perioadă, accentul a fost pus pe actualizarea cadrului legislativ și pe creșterea gradului de predictibilitate pentru investitori și administratorii de fonduri.

Potrivit acestuia, mai multe inițiative legislative majore reflectă direcția de modernizare urmărită de ASF, având ca obiectiv creșterea transparenței, reducerea birocrației și stimularea investițiilor private.

„Trei proiecte legislative majore reflectă această direcţie: cel privind implementarea Punctului Unic de Acces European, care va aduce mai multă transparenţă şi acces facil la informaţii pentru investitori, cel de transpunere a directivei AIFMD II, care actualizează cadrul fondurilor de investiţii alternative, şi proiectul „Ecosistem“, mult aşteptat de piaţă, menit să reducă birocraţia, să clarifice regulile şi să stimuleze dezvoltarea fondurilor de private equity şi venture capital”, a mai spus reprezentantul ASF.

În paralel, finalul anului 2025 găsește instituția implicată în avansarea a două proiecte strategice considerate esențiale pentru dezvoltarea pieței de capital: Contrapartea Centrală și Piața de Creștere, inițiative care vizează sporirea lichidității și diversificarea instrumentelor financiare disponibile.

Gabriel Avramescu explică faptul că ultimele luni ale anului au fost marcate de un proces amplu de reorganizare, determinat de intrarea în vigoare a Legii 145/2025. Acest proces a presupus ajustări interne semnificative, cu impact asupra structurii și atribuțiilor unor direcții din cadrul ASF.

În urma reorganizării, Avramescu a preluat coordonarea structurilor responsabile de prevenirea și combaterea spălării banilor, precum și a celor care gestionează soluționarea alternativă a litigiilor. Totodată, Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a fost reconfigurat pentru a răspunde mai bine cerințelor pieței.