Meteorologii avertizează că începând de miercuri, România va fi traversată de un front de vreme instabilă, aducând ploi în majoritatea regiunilor. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, perioada de instabilitate se va menține până duminică seara, interval în care cantitățile de apă pot fi semnificative.

În nordul Moldovei și în zonele montane, mai ales pe creste, se vor semnala lapoviță și ninsoare, în special în noaptea de joi spre vineri. În restul teritoriului, precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, extinzându-se treptat din vest și sud-vest către întreaga țară.

Vântul va fi și el mai prezent, cu intensificări în special în vest și est miercuri, iar din noaptea de joi spre vineri în sud-est, cu rafale de 45-50 km/h. În zonele înalte ale Carpaților Meridionali, vitezele la rafală vor ajunge la 70-90 km/h.

Se estimează o răcire semnificativă a vremii, inițial în vest și nord-vest, urmând ca temperaturile mai scăzute să cuprindă apoi întreaga țară. În București, cerul se va înnora treptat miercuri, cu posibile ploi slabe pe timpul nopții. Temperatura maximă va fi de 15-16 grade, iar minima de 4-6 grade.

Joi, valorile termice vor scădea și mai mult, cu maxime de 10-12 grade și minime de 4-5 grade, iar ploile vor continua. Vineri și sâmbătă, cerul va rămâne noros, iar ploaia va fi moderată cantitativ, cu maxime în jur de 8-9 grade și minime de 4-6 grade. Duminică, ploile vor slăbi, iar cerul va avea înnorări, cu temperaturi maxime de aproximativ 9 grade.

Meteorologii anunță că miercuri România va fi sub influența unor condiții meteorologice contrastante, cu temperaturi mai ridicate decât în mod normal în est și sud-est, și vreme mai rece în vest.

În regiunile Dobrogea și Bărăgan, cerul va fi predominant senin, iar temperaturile vor urca până la 19-20 de grade. În Moldova sudică și nordul Munteniei, maximele vor fi în jur de 16 grade, fără precipitații semnificative, însă dimineața este posibilă ceața locală. În nordul Moldovei și Bucovina, se vor alterna perioadele însorite cu înnorările, cu valori de temperatură în creștere ușoară, până la 14 grade. Noaptea, însă, apar din nou ceața și ploi izolate.

În nordul Transilvaniei și Maramureș, vremea va fi mai mohorâtă, cu mulți nori și ploi temporare, iar vântul va fi mai prezent, cu maxime în jur de 12 grade. Regiunile vestice vor avea o zi mai rece, cu cer acoperit și posibile ploi izolate; temperaturile se vor situa în jur de 10 grade la amiază și aproximativ 2 grade noaptea.

În Transilvania centrală, ploile vor fi mai frecvente pe partea vestică, iar temperaturile vor crește ușor, atingând 15 grade la Brașov. În zonele montane, pe timpul nopții, se pot semnala lapoviță și ninsoare, iar temperaturile vor scădea până la -5 grade în Miercurea Ciuc.

Oltenia va fi marcată de nori și ploi pe suprafețe extinse, cu cantități de apă de 15-20 l/mp și maxime de 12 grade în vestul regiunii. În sudul țării, soarele va fi prezent în prima parte a zilei, însă spre seară cerul se va înnora și se vor semnala precipitații, cu maxime de până la 16 grade.

În București, miercuri va fi o zi relativ însorită, cu vânt slab și temperaturi maxime de aproximativ 15 grade, urmând ca spre seară să apară înnorările și posibilitatea unor ploi slabe. La munte, vremea se răcește în masivele vestice, unde vor fi ploi și cer mai închis, iar pe creste vântul va depăși 90 km/h.