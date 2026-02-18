Ministrul Muncii, Florin Manole, a reamintit că persoanele care fraudează sistemul de încadrare în grad de dizabilitate trebuie să răspundă în fața legii. El a transmis la Parchet un dosar care vizează situația unor angajați din sistemul vamal încadrați în grad de handicap, după finalizarea procesului de reevaluare.

El a solicitat ca toate cazurile să fie verificate corect și fără excepții. Din cele 11 persoane convocate la reevaluare, patru nu s-au prezentat, deși au fost chemate, iar în cazul celorlalți, comisiile au stabilit fie că nu se mai încadrează în grad de handicap, fie că se încadrează în grade inferioare față de cele acordate anterior.

Ministrul a arătat că aceste situații ridică semne serioase de întrebare, motiv pentru care a considerat necesar ca dosarul să fie transmis Parchetului, astfel încât toate aspectele să fie analizate conform legii. El a subliniat că sistemul de protecție destinat persoanelor cu dizabilități trebuie să fie corect și să ajungă la cei care au cu adevărat nevoie de el, iar orice suspiciune de abuz trebuie clarificată.

„Cei care fraudează sistemul de dizabilitate trebuie să răspundă în fața legii. Am trimis la Parchet dosarul care vizează situația unor angajați din sistemul vamal încadrați în grad de handicap, după finalizarea procesului de reevaluare. Am cerut ca toate aceste cazuri să fie verificate corect și fără excepții. Din cele 11 persoane convocate la reevaluare, patru nu s-au prezentat, deși au fost chemate. În cazul celorlalți, comisiile au stabilit fie neîncadrarea lor în grad de handicap, fie încadrarea în grade de handicap inferioare față de cele acordate anterior. Aceste situații ridică semne serioase de întrebare. De aceea, am considerat necesar ca dosarul să fie transmis Parchetului, pentru ca toate aspectele să fie analizate conform legii. Pentru mine, este un principiu clar: sistemul de protecție pentru persoanele cu dizabilități trebuie să fie corect și să ajungă la cei care au cu adevărat nevoie de el. Orice suspiciune de abuz trebuie clarificată”, a scris Manole pe contul său de Facebook.

Indemnizație lunară indiferent de venituri, în cuantum de – 528 lei (aplicabil cu drepturile aferente lunii iunie 2024);

Buget complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de – 198 lei;

Indemnizație de însoțitor în cuantum de 2.363lei (începând de la data de 01.07.2024) ) sau angajare asistent personal (pentru persoanele încadrate cu deficiență „grav – cu asistent personal”);

pot opta pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant pe suport hârtie, de bonuri valorice pe suport electronic, sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoțitorului, a părintelui, a tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creșterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, pentru cheltuielile necesare alimentării cu carburant şi/sau alimentării mijloacelor de transport electrice, care nu depășesc suma de 1.500 lei, anual;

gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, pentru 24 de călătorii pe an calendaristic;

gratuitate pe toate liniile cu transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul iar modalitatea de acordare a gratuității și cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale.

Indemnizație lunară indiferent de venituri, în cuantum de – 350 lei (aplicabil cu drepturile aferente lunii iunie 2024);

Buget complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de – 146 lei;

pot opta pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant pe suport hârtie, de bonuri valorice pe suport electronic, sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoțitorului, a părintelui, a tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creșterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, pentru cheltuielile necesare alimentării cu carburant şi/sau alimentării mijloacelor de transport electrice, care nu depășesc suma de 750 lei, anual;

gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, pentru 12 călătorii pe an calendaristic;

gratuitate pe toate liniile cu transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul iar modalitatea de acordare a gratuității și cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale.