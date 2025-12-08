Dorin Recean a primit Ordinul „Principele Iaroslav cel Înțelept” de gradul I, una dintre cele mai înalte distincții ale statului ucrainean. Ordinul i-a fost înmânat la Chișinău de ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei, care a acționat în numele președintelui Volodimir Zelenski. Acordarea distincției a fost stabilită prin Decretul prezidențial nr. 617 din 23 august 2025

„Ucraina apreciază foarte mult solidaritatea neschimbată a Moldovei în vremurile celor mai dificile încercări. Recunoașterea lui Dorin Recean este și un simbol al recunoștinței poporului ucrainean față de partenerii moldoveni pentru sprijinul pe care îl simțim zi de zi”, a subliniat misiunea diplomatică ucraineană.

Ambasadorul Paun Rohovei a subliniat că decorarea lui Dorin Recean reprezintă o recunoaștere oficială a contribuției pe care acesta a avut-o la dezvoltarea și consolidarea parteneriatului dintre Republica Moldova și Ucraina.

Diplomatul a arătat că Ucraina apreciază solidaritatea constantă manifestată de autoritățile de la Chișinău în cele mai dificile momente, iar acest gest simbolizează recunoștința poporului ucrainean față de sprijinul primit.

Potrivit misiunii diplomatice ucrainene, a fost apreciată poziția consecventă și principială a fostului premier moldovean în sprijinul suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Aceste demersuri au avut loc într-un context extrem de complicat pentru statul ucrainean, marcat de provocări majore de securitate și politice.

De asemenea, au fost evidențiate implicarea în inițiative caritabile și eforturile de promovare a imaginii Ucrainei pe plan internațional.

Ordinul primit de Dorin Recean este una dintre cele mai importante distincții ale Ucrainei și este acordat personalităților care contribuie semnificativ la dezvoltarea cooperării internaționale și la susținerea statului ucrainean. Această decorație reflectă importanța relațiilor dintre cele două state și rolul jucat de liderii politici în menținerea acestora.

Dorin Recean a fost prim-ministru al Republicii Moldova în perioada 16 februarie 2023 – 1 noiembrie 2025. Mandatul său a coincis cu o etapă dificilă pentru regiune, în care politica externă și securitatea au devenit teme centrale ale agendei guvernamentale. Relația cu Ucraina a avut un rol important în acest context.

Potrivit datelor oficiale din CV-ul său, Dorin Recean are o experiență profesională de aproape 30 de ani în sectorul public, privat și în instituții internaționale. În perioada 2012–2015, a fost ministru al Afacerilor Interne în guvernul condus de Vlad Filat, fiind responsabil de reforma Ministerului Afacerilor Interne și de implementarea Planului de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. Anterior, între 2010 și 2012, a ocupat funcția de viceministru al Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor.

Înainte de numirea sa în fruntea Guvernului, în februarie 2023, Dorin Recean a fost consilier al președintei Maia Sandu pe domeniul apărării și securității naționale. Această experiență a contribuit la conturarea profilului său politic și la abordarea relațiilor externe, inclusiv a cooperării cu Ucraina.