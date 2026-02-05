Una dintre cele mai bine ascunse proprietăți de lux din România, Hadar Chalet, situată în zona Gura Siriului, a fost vândută după o perioadă scurtă de expunere pe piață. Domeniul, listat la un preț de 995.000 de euro, a generat trei oferte ferme în mai puțin de două luni, tranzacția fiind încheiată la o valoare confidențială.

Noul proprietar este un antreprenor cu experiență în industria HoReCa, care intenționează să continue dezvoltarea domeniului, păstrând caracterul său exclusivist și destinația premium pentru evenimente și turism de nișă.

Construit în 1985, Hadar Chalet a făcut parte din rețeaua de pavilioane de vânătoare utilizate în perioada regimului comunist, fiind destinat unui cerc extrem de restrâns. Proprietatea este amplasată într-un cadru natural izolat, la aproximativ o oră de Brașov, accesul realizându-se printr-un drum forestier de circa patru kilometri, practicabil pe tot parcursul anului.

În ultimele decenii, domeniul a trecut printr-un amplu proces de restaurare și modernizare. Astăzi, suprafața totală a proprietății este de peste 41.000 de metri pătrați, cu aproape 1.900 de metri pătrați construiți.

Un element distinctiv îl reprezintă autonomia completă a domeniului, care dispune de surse proprii de apă, energie electrică și sisteme de încălzire, o caracteristică rar întâlnită, moștenită din perioada în care discreția și autosuficiența erau esențiale.

Reședința principală este organizată pe mai multe niveluri și include 8 camere duble, 2 junior suite, 3 suite deluxe și un penthouse. Toate unitățile dispun de băi proprii și sunt completate de spații dedicate evenimentelor și relaxării: săli de dining, bucătărie profesională, sală de recepție, sală de jocuri și sală de conferințe.

După integrarea sa în circuitul evenimentelor private, Hadar Chalet a găzduit peste 250 de nunți și numeroase retrageri corporate, devenind una dintre cele mai apreciate locații exclusiviste din zona montană.

Domeniul oferă o gamă extinsă de facilități: piscină exterioară, teren de tenis iluminat nocturn, grădină zen, zonă de fitness, foișor, terase panoramice și spații de joacă pentru copii. Accesul se poate face inclusiv cu elicopterul, proprietatea dispunând de o zonă special amenajată pentru aterizare.

Un corp separat, cu design rustic-modern, completează ansamblul și este utilizat pentru evenimente festive, conferințe sau activități private.

Hadar Chalet se înscrie într-o tendință tot mai vizibilă pe piața imobiliară de lux, aceea a proprietăților care combină confortul premium cu natura și izolarea. În portofoliul Romania Sotheby’s International Realty se regăsesc mai multe astfel de proprietăți, de la cabane off-grid amplasate în rezervații naturale, până la domenii extinse cu suprafețe mari de pădure sau refugii boutique în zone montane.

Ce urmează pentru Hadar Chalet

Prin această tranzacție, fostul pavilion de vânătoare intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Noul proprietar își propune să păstreze identitatea locului și să continue poziționarea Hadar Chalet ca destinație exclusivistă pentru relaxare, evenimente private și întâlniri corporate, punând în valoare istoria și cadrul natural în care este amplasată proprietatea.