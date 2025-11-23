Acţiunile Ford au urcat cu aproximativ 4% vineri, investitorii reacţionând pozitiv după ce producătorul auto a reafirmat estimarea de profit revizuită anterior, ca urmare a incendiului devastator de la aceeaşi uzină în septembrie. În octombrie, Ford reducuse prognoza de profit, avertizând că primul incident ar putea genera un impact de până la 2 miliarde de dolari, menţionând că intenţionează să recupereze aproximativ 1 miliard de dolari anul viitor prin creşterea producţiei în anumite fabrici de camioane.

Ford este un client major al grupului Novelis, deoarece pickup-urile sale utilizează în mare parte caroserii din aluminiu. După incendiul din septembrie de la fabrica din Oswego, New York, producţia pickup-ului electric F-150 Lightning a fost suspendată pe termen nedeterminat, iar versiunea pe benzină F-150 a fost de asemenea afectată.

În octombrie, Novelis a anunţat că intenţionează să reia operaţiunile în zona afectată până la sfârşitul lunii decembrie, accelerând termenul faţă de estimarea iniţială, care prevăzuse reluarea producţiei în primul trimestru al anului 2026. Ford nu a indicat vineri nicio modificare a acestui calendar.

”Novelis şi Ford vor continua să ofere actualizări pe măsură ce apar noi informaţii”, se arată în comunicatul companiei.

Vânzările de vehicule complet electrice au înregistrat o scădere semnificativă în octombrie, după ce administraţia Trump a eliminat stimulentele federale de până la 7.500 de dolari pentru achiziţia de maşini electrice, potrivit mai multor producători auto citaţi de CNBC. Ford, Kia, Hyundai Motor şi Toyota au raportat diminuări importante ale vânzărilor, pe fondul faptului că mulţi cumpărători şi-au anticipat achiziţiile înainte de expirarea creditelor fiscale.

Ford, al treilea cel mai mare vânzător de vehicule electrice din SUA până la finalul trimestrului trei, a înregistrat în octombrie o scădere anuală de 25% a vânzărilor de EV-uri. Printre cele mai afectate modele s-au numărat Mustang Mach-E (−12%) și F-150 Lightning (−17%).

Toyota a raportat doar 18 unități vândute din modelul său complet electric BZ în octombrie, comparativ cu 1.401 unități în aceeași lună a anului trecut și 61 de unități în septembrie.

Kia și Hyundai au înregistrat scăderi de 52% până la 71% față de aceeași perioadă a anului trecut, cu o prăbușire și mai accentuată la nivel lunar. Modelele Hyundai Ioniq 5 și Ioniq 9 au înregistrat scăderi de 80%, respectiv 71% de la o lună la alta, iar modelele echivalente de la Kia au avut evoluții similare.

”Expirarea creditului fiscal federal a influenţat vânzările din octombrie, dar am observat o cerere puternică înainte de această schimbare şi rămânem încrezători că piaţa se va stabiliza”, a declarat Randy Parker, CEO al Hyundai Motor North America, pentru CNBC.

În schimb, vânzările de maşini hibride au continuat să crească, reprezentând punctul pozitiv al lunii. Hyundai a raportat o creştere de 41% a vânzărilor de hibride faţă de octombrie 2024, ceea ce a condus la un avans general de 8% pentru vehiculele „electrificate” (EV + hibride).

Deşi doar câţiva producători publică lunar aceste date, rezultatele indică o scădere generală a pieţei de EV-uri după eliminarea stimulentelor federale.

”Odată cu dispariţia creditelor, piaţa pare să intre într-un ritm mai natural. Octombrie marchează începutul unei perioade de reaşezare, în care achiziţiile sunt motivate mai mult de interesul real pentru maşinile electrice, nu de graba generată de subvenţii.”, a explicat Jessica Caldwell, analist-şef la Edmunds/CarMax.

Înainte de expirarea stimulentelor, lideri din industrie, inclusiv CEO-ul Ford Jim Farley, avertizaseră asupra unei posibile scăderi drastice a vânzărilor de EV-uri, de la 10–12% la aproximativ 5% din piaţă.

În prezent, Tesla deţine 43,1% din piaţa americană a vehiculelor electrice, urmată de General Motors cu 13,8%, conform Motor Intelligence.

Potrivit Kelley Blue Book (Cox Automotive), vânzările de EV-uri în SUA au atins un record de 438.487 unităţi în trimestrul trei, în creştere cu 40,7% faţă de trimestrul anterior şi cu 29,6% comparativ cu anul precedent, nivel urmat acum de o corecţie semnificativă.