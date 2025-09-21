Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) anunță că va sesiza atât Comisia Europeană (CE), cât și Organizația Internațională a Muncii (OIM), denunțând „abuzurile” pe care Guvernul le-ar fi comis împotriva angajaților participanți la protestul din Piața Victoriei, desfășurat pe 15 septembrie 2025, potrivit unui comunicat.

Decizia vine după ce șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurcă, a cerut ca instituția să centralizeze numele salariaților din aparatul guvernamental care au participat la acțiunea de protest organizată de FNSA, împreună cu alte șase federații sindicale.

Conform sindicaliștilor, personalul din Aparatul de lucru al Guvernului a primit un document oficial care menționa: „Vă rugăm să ne comunicați persoanele care au participat, din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, la greva spontană organizată în data de 15.09.2025 de aparatul de lucru al Guvernului”. Această adresă este semnată de Mihai Jurcă, șeful Cancelariei Prim-ministrului.

Reprezentanții FNSA consideră această măsură o dovadă de „practici abuzive care nu au ce căuta într-un stat membru UE”. Bogdan Șchiop, președintele FNSA, a transmis un mesaj ferm: „Este inadmisibil ca în 2025, într-o țară europeană, Guvernul să caute să identifice și să intimideze propriii funcționari pentru simplul fapt că au participat la un protest legal. Asemenea metode nu doar că subminează drepturile angajaților, dar compromit credibilitatea României în fața partenerilor europeni și internaționali!”

Solicitările FNSA către CE și OIM

În sesizarea oficială, federația sindicală cere intervenția celor două organisme internaționale pentru:

apărarea libertății sindicale și a dreptului constituțional la protest;

sancționarea practicilor de tip „listă neagră” împotriva salariaților;

prevenirea transformării reformei administrației publice într-un instrument de presiune politică asupra angajaților incomozi.

Sindicaliștii avertizează că, dacă asemenea derapaje nu sunt oprite, România ar putea fi sancționată la nivel european și internațional. Totodată, reamintesc Guvernului obligația de a respecta Pilonul European al Drepturilor Sociale, care impune reguli clare privind dialogul social.

Potrivit FNSA, ignorarea acestor principii, prin întocmirea de „liste negre” cu angajați sindicalizați din Aparatul de lucru al Guvernului, ar putea afecta inclusiv accesul României la fondurile europene în viitor.