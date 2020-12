PNL, USR-PLUS și UDMR s-au pus de acord pentru a realiza o majoritate parlamentară și pentru a crea un nou Guvern. Numele ale pentru a conduce viitorul Executiv este liberalul Florin Cîțu, actualul ministru al Finanțelor.

Imediat după finalizarea negocierilor, Florin Cîțu, susținut în funcția de premier de PNL, USR PLUS și UDMR, a transmis un mesaj pe o rețea de socializare.

Florin Cîțu, anunț pentru toți românii

Florin Cîți a făcut anunțul momentului. ”Mulțumesc coaliției de centru-dreapta pentru încrederea acordată. Împreună dezvoltăm România!” a scris Florin Cîțu, cel susținut ca premier de coaliția PNL – USR Plus – UDMR.

Ludovic Orban, fostul premier al României și președinte al PNL, a anunțat că, după noua runda de negocieri, care a durat nu mai puțin de 10 ore, PNL, USR Plus și UDMR îl vor susține în funcția de premier pe Florin Cîțu, actual ministru de Finanțe.

„Aş vrea să mulţumesc coaliţiei de centru-dreapta pentru încrederea pe care mi-o acordă, sunt conştient de această responsabilitate de a conduce un guvern în acest moment. Mă voi implica direct în zilele următoare pentru a finaliza programul de guvernare.

Este nevoie să avem un Guvern cât mai repede învestit în zilele următoare, pentru că sunt probleme pe care trebuie să le rezolvăm în domeniul sănătăţii, dar şi în domeniul economiei”, a afirmat Florin Cîţu, după negocierile dintre PNL, USR PLUS şi UDMR, care au avut loc la Vila Lac.

Alianță de Centru Dreapta pentru formarea Guvernului

Ulterior, preşedintele liberalilor, Ludovic Orban, a anunţat că PNL, USR PLUS şi UDMR au convenit asupra structurii Guvernului şi a funcţiilor de conducere din Parlament.

„Astăzi, cele trei formaţiuni politice care au exprimat această voinţă au ajuns la o înţelegere în ceea ce priveşte constituirea Guvernului, structura Guvernului şi, de asemenea, poziţiile care vor fi ocupate de cele trei formaţiuni politice pentru cele mai importante funcţii în stat.

În ceea ce priveşte funcţiile cele mai importante în stat, Florin Cîţu este candidatul la funcţia de prim-ministru susţinut de UDMR, USR PLUS şi PNL. În ceea ce priveşte cele două poziţii de preşedinte de la Parlament, preşedintele Senatului va aparţine unui candidat din partea USR PLUS, preşedintele Camerei Deputaţilor unui candidat din partea PNL”, a afirmat Orban, după negocierile dintre PNL, USR PLUS şi UDMR care au avut loc la Vila Lac.

El a arătat că viitorul Guvern va avea doi vicepremieri şi 18 ministere, din care 9 vor fi conduse de reprezentanţi ai PNL, 6 de reprezentanţi ai USR PLUS şi 3 de reprezentanţi ai UDMR.

Sursa foto INQUAM / Cornel Putan