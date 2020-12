„Aş vrea să mulţumesc coaliţiei de centru-dreapta pentru încrederea pe care mi-o acordă, sunt conştient de această responsabilitate de a conduce un guvern în acest moment. (…) Mă voi implica direct în zilele următoare pentru a finaliza programul de guvernare.

Este nevoie să avem un Guvern cât mai repede învestit în zilele următoare, pentru că sunt probleme pe care trebuie să le rezolvăm în domeniul sănătăţii, dar şi în domeniul economiei”, a afirmat Florin Cîţu, după negocierile dintre PNL, USR PLUS şi UDMR, care au avut loc la Vila Lac.

S-a convenit asupra structurii Guvernului

Ulterior, preşedintele liberalilor, Ludovic Orban, a anunţat că PNL, USR PLUS şi UDMR au convenit asupra structurii Guvernului şi a funcţiilor de conducere din Parlament.

„Astăzi, cele trei formaţiuni politice care au exprimat această voinţă au ajuns la o înţelegere în ceea ce priveşte constituirea Guvernului, structura Guvernului şi, de asemenea, poziţiile care vor fi ocupate de cele trei formaţiuni politice pentru cele mai importante funcţii în stat.

În ceea ce priveşte funcţiile cele mai importante în stat, Florin Cîţu este candidatul la funcţia de prim-ministru susţinut de UDMR, USR PLUS şi PNL. În ceea ce priveşte cele două poziţii de preşedinte de la Parlament, preşedintele Senatului va aparţine unui candidat din partea USR PLUS, preşedintele Camerei Deputaţilor unui candidat din partea PNL”, a afirmat Orban, după negocierile dintre PNL, USR PLUS şi UDMR care au avut loc la Vila Lac.

El a arătat că viitorul Guvern va avea doi vicepremieri şi 18 ministere, din care 9 vor fi conduse de reprezentanţi ai PNL, 6 de reprezentanţi ai USR PLUS şi 3 de reprezentanţi ai UDMR.

Cîțu, propus premier de Orban

În cadrul declarației de presă de miercuri seara, fostul premier Ludovic Orban a precizat care sunt cele două variante propuse de către liberali pentru funcția de premier.

”Mandatul nostru presupune două variante. Prima variantă cu Florin Cîțu premier și eu la șefia Camerei. Dacă nu se acceptă această variantă, acceptăm varianta ca PNL să desemneze premier și un candidat pentru funcția de președinte a Senatului. În această situație, ar fi subsemnatul, Ludovic Orban, premier și la șefia Senatului Florin Cîțu.”